Зачем Кремль пугает мир большой мобилизацией — мнение эксперта

Вряд ли россияне снова будут проводить большую мобилизацию, поскольку в прошлом году они мобилизовали всех подряд, даже просто людей с улиц. Смысла в этом нет никакого, ведь это выброшенные на ветер деньги, уничтоженная техника и толпы дезертиров.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, это неправильный и неграмотный подход: «Именно им пользовались россияне в этом году. Это контрактная армия. Есть определенная финансовая мотивация на контракт, далее профотбор из тех, кто придет по этой мотивации, профотбор людей, профессионально пригодных выполнять боевые задачи и которым не страшно передать в руки драгоценную военную технику”.

“Этот подход, я думаю, и дальше сохранится у россиян. А то, что они пугают и нас, и мир какой-то мобилизацией, это только накануне G-20. То есть, это политический момент. Я не думаю, что они еще раз повторят ошибку, которую совершили в прошлом году», — резюмировал Свитан.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РАССВЕТ: Третий удар по Крымскому мосту УДИВЛЯЕТ ВСЕХ! Дымовая завеса НЕ СПАСЕТ!

Напомним, мобилизация в Российской Федерации не прекращалась – там продолжается "скрытая мобилизация". Ежемесячно призывают от 20 до 22 тысяч человек. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Крым Реалии".

Эксперты прогнозируют, что после выборов президента в России снова стартует большая мобилизация и Кремль готовится набрать на войну еще 400 тысяч человек.

Читайте также: