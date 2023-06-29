Зачем Лукашенко вступился за Пригожина: объяснение белорусской оппозиции

Оппозиционер не исключает, что Лукашенко может использовать "вагнеровцев" в качестве личной гвардии.

Белорусский оппозиционер, старший советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка объяснил, зачем Лукашенко вязался в авантюру с выгораживанием Пригожина после неудачной попытки бунта.

Об этом Вячорка сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Он напомнил, что сейчас вся власть Лукашенко держится на помощи Путина.

"Он никуда от Путина не уйдет и не денется... Он будет молиться, чтобы у Путина все было хорошо... Сказал Путин привезти "пригожинцев" и "вагнеровцев" в Беларусь, Лукашенко послушно выполнил. Скажет Путин Лукашенко разобраться с Пригожиным, расстрелять... он это также сделает. Никаких гарантий безопасности от Лукашенко для Пригожина не будет", – уверен оппозиционер.

По мнению Вячорки, Лукашенко выгоден Кремлю, поэтому избавляться от белорусского диктатора Путин точно не собирается.

"Более лояльного союзника для Путина представить сложно. Он ничего не стоит, но он обеспечивает Путину контроль над Беларусью", – говорит советник Тихановской.

В то же время он отмечает, что сам Лукашенко не доверяет белорусам и своей собственной армии. Поэтому самопровозглашенный президент может использовать "вагнеровцев" как личную гвардию.

"Но россиянам доверяет, потому что они его защищают, когда им платят. Возможно, он надеется сделать из "вагнеровцев" такую личную гвардию. Надеется, что они будут создавать дополнительное давление на белорусское гражданское общество. Возможно бороться с подпольем, с партизанами. Возможно попробует". сделать какие-то провокации в соседних Польше и Литве... Лукашенко надеется, что это будет для него инструмент. Но, я думаю, что у Пригожина немного другие планы", – подытожил Франак Вячорка.