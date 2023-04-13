Зачем оккупанты распространяют видео расправ над украинскими военными: эксперт назвал 2 причины

По мнению эксперта, такими видео оккупанты пытаются спровоцировать массовые протесты в Украине, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ.

В телеграмм-канале, связанном с ЧВ "Вагнер" утверждалось, что это обезглавление украинского военного не будет последней насильственной казнью во время войны.

С какой целью распространяются подобные видео, рассказал в интервью ТСН.ua военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Хотят запугать наших военных

Он заявил, что видео распространили как раз накануне возможного контрнаступления ВСУ. Поэтому его следует рассматривать как элемент информационно-психологических операций, направленных, в первую очередь, против украинских военных.

"Это элемент психологического давления на них. То есть дают понимать, что возможны собственно и последующие внесудебные казни. Подобная игра направлена на снижение морально-психологического климата внутри ВСУ, по мнению россиян. На самом деле такого влияния не будет. Украинский народ и соответственно наших защитников уже не можно испугать зверствами российских воинов. Мы все видели Бучу, Ирпень, Харьков, Херсон, Николаев, которые страдали как от непосредственного террора российских военных, так и имели ужасные последствия ракетных обстрелов", – говорит Снегирев.

По его мнению, этот инцидент, несмотря на надежду на российские спецслужбы, не повлияет на моральное настроение наших бойцов.

Влияние на семьи военных

По словам эксперта, второй целевой аудиторией являются соответственно семьи военнослужащих.

Россияне пытаются создать определенный психологический климат внутри Украины с целью организации возможных массовых протестов.

"То есть по мнению российских спецслужб сейчас единственная возможность предотвратить успешный характер контрнаступления ВСУ, это создание соответствующего климата внутри Украины, то есть так называемое формирование общественного мнения, которое должно давить как на президента Украины, так и на Генштаб ВСУ в момент принятия решений о проведении контрнаступления. Еще раз подчеркиваю: появление видео неслучайно — это один из элементов информационно-психологических операций российских спецслужб, которые были начаты в течение последней недели, в том числе слив так называемых секретных документов. Цель всех этих операций — повлиять на дальнейшее течение событий непосредственно на линии фронта", – подытожил Дмитрий Снегирев.