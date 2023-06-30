Зачем отменять карантин, которого и так никто не придерживается: что дальше будет с коронавирусом и зачем вакцинироваться?

Украинцы за последние три года узнали, как это учиться, жениться и управлять страной онлайн.
С завтрашнего дня, 1 июля, правительство отменяет действие режима чрезвычайной ситуации и карантинных ограничений, которые три года назад ввели из-за пандемии коронавируса. Маски, социальная дистанция, изоляция – все эти слова были нашей обыденностью. Кто-то раздражался, кто-то безропотно повиновался правилам, кто-то — устраивал бунты. Все — сошло на нет, как только началось полномасштабное вторжение.
КОРОНАВИРУС. НАЧАЛО
Декабрь 2019 года. В китайской провинции Ухань один за другим начинают фиксировать первые случаи. Коронавирус стремительно распространяется и уже в марте Всемирная организация здравоохранения объявляет пандемию. Мир призывает от страха, потому что есть куча вопросов без ответа.
За более трех лет не изученным до конца остается только одно. Каково было его происхождение? «Вполне возможно, что вирус, который изучали в лаборатории, который взял из дикого мира животных, мог выйти и распространиться среди людей. Но сегодня это нельзя подтвердить или опровергнуть”, — говорят ученые.
НА ГРАНИ
Первый случай коронавируса в Украине лабораторно подтвердили в начале марта. В общей сложности количество случаев пересекло отметку в 5,5 миллионов. Преодолеть недуг не смогли более 112 тысяч украинцев. А сколько тех, кто до сих пор борется с последствиями — даже никто не ведет статистики. "Я потому заболевание вернулась с того света и моя жизнь поделилась на до и после", — об этом говорит Оксана, историю которой ТСН рассказывали в 2 года назад.
Женщина заболела "ководом", когда была на 7 месяце беременности, ребенка она потеряла.
“Температура за 40 и соответственно мой сын уже задохнулся. Когда меня кесерили, то говорили, что один процент из ста, что и я буду жить. У меня было 95 процентов сгоревших легких. Никто не верил, что я выживу”, — вспоминает Оксана.
Она месяц провела в искусственной коме. Все это время за нее дышал аппарат ИВЛ. Последствия пережитого — чувствует до сих пор. “Мне сейчас противопоказаны любые изменения погоды. Я начинаю тяжело дышать, задыхаться. У меня впечатление, что лягушка на легких», – говорит она.
КИСЛОРОД
Именно его дефицит был самым страшным за время пандемии. Больные "ководом" задыхались без него. Врачи работали на истощение, скорые съезжались одна за другой. Мест в реанимациях на всех не хватало. Главный государственный санврач Игорь Кузин – именно это и называет самым большим вызовом. "Сейчас почти все больницы, которые у нас продолжают функционировать по пакету о готовности к оказанию медпомощи — у всех есть централизованная подача кислорода, они имеют хорошо оборудованные отделения реанимации и могут предоставить экстренную медпомощь", — говорит он.
Жить и работать в условиях пандемии в Украине учились очень быстро – в противоположность одному исследованию в день в 20-м году – сейчас мы можем делать их и по 200 тысяч. Способности лабораторий согласились и сейчас – обученные специалисты и наличие нужного оборудования – после теракта на Каховской ГЭС позволяла оперативно обрабатывать пробы, в частности воды.
НОВОСАНЖАРСКИЙ СИНДРОМ
Но пандемия научила нас тому, чего не измерить никакими показателями. Человечества и единства. Хотя этот тест поначалу сдали не все. Февраль 2020-го. Домой из охваченного коронавирусом Уханю эвакуируют полсотни украинцев. Местом для их обсервации выбирают санаторий в Новых Санжарах.
Впоследствии название этого населенного пункта появится едва ли не во всех мировых СМИ, а поведение местных будут описывать новосанжарским синдромом.
Что среди эвакуированных нет ни одного инфицированного – люди не понимали и слышать не хотели. Тогдашний министер здравоохранения Зоряна Скалецкая решает доказать это по-своему, она остается на обсервации вместе с эвакуированными. "Это была максимально асинхронная реакция. Не объяснять снова. Объясняли мы каждый день до того месяца и был у нас прессбрифинг, когда мы прибыли, но надо было еще показать, что это безопасно. И второе, что не менее важнее – это то, что я показала, что можно управлять министерством онлайн. Это то, что потом делал весь мир еще следующие 2 года”, — говорит экскминистрека.
ЖИЗНЬ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
Вообразить, что наша жизнь сможет переместиться в онлайн изначально было невозможно. Первопроходцами были учащиеся и студенты. Именно образовательные учреждения первыми пошли на карантин.
Настроить обучение удалось не быстро. Но уже сейчас дистанционное образование – это совсем не то, чем было сначала. Впоследствии онлайн украинцы научились работать, развлекаться и даже становиться под венец.
Игорь и Инна Гуменники — это первая в Украине пара, которая обручилась онлайн. "Мы решили все же пойти на этот шаг, живем раз в жизни, порой нужно совершать спонтанные поступки, чтобы их вспоминать с радостью", — говорит пара.
Свадебное путешествие пришлось отложить, потому что границы были еще закрыты, а затем вакцинировались и успели немало.
“Мы увидели и экзотические страны, полетали на воздушных шарах, и на вулкан поднимались, и морских звезд ловили. Поехали на Кубу, вернулись оттуда за день до начала полномасштабного вторжения”, — вспоминают супруги.
КОВИД И ВОЙНА
За день до начала полномасштабного вторжения — украинцы в последний раз одевали и маски, потому что уже 24 февраля 22-го украинцы столкнулись с реальным поветрием — россиянами, которые страшнее любой заразы. Карантинные ограничения перестали действовать временно, а уже с завтрашнего дня их отменяют совсем. Казалось, маски, дезинфекторы, температурный скрининг и ковидсертификаты – с нами навсегда.
Теперь же, как и прежде, в пандемию, единственное место, где носят маски — это больница. Теперь, правда, "ковидные" отделения снова стали инфекционными, а перепрофилированные врачи вернулись на свои места. Однако здесь до сих пор есть пациенты с диагнозом COVID-19.
Отмена карантина – это лишь юридическое решение и оно вовсе не означает конец пандемии. “COVID-1 не исчез. Исчезла обнародовавшаяся статистика. Это абсолютно не отменяет мутацию вируса, не упраздняет случаи смертей, не отменяет случаи госпитализаций”, — говорят медики.
И тем, кто еще не получил бустерную дозу вакцины, к осени эксперты рекомендуют поспешить. COVID-19 остается очень опасным для людей из групп риска и они должны себя защищать. Врачи их должны вести так же, как и вели и вакцинировать, как и вакцинировали”, — добавляют специалисты.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Однако как поведет себя SARS-CoV-2 дальше – неизвестно – это мутирующий вирус, который уже никуда он от нас не денется. Но и мы уже не те, что во время первого знакомства с ним. "Система здравоохранения, я бы не хотел говорить, благодаря "ковиду", но после того как мы прожили определенное время в "ковиде", система здравоохранения наиболее подготовлена к любым вызовам", — уверяет Игорь Кузин.
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