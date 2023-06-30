Зачем отменять карантин, которого и так никто не придерживается: что дальше будет с коронавирусом и зачем вакцинироваться?

Украинцы за последние три года узнали, как это учиться, жениться и управлять страной онлайн.

С завтрашнего дня, 1 июля, правительство отменяет действие режима чрезвычайной ситуации и карантинных ограничений, которые три года назад ввели из-за пандемии коронавируса. Маски, социальная дистанция, изоляция – все эти слова были нашей обыденностью. Кто-то раздражался, кто-то безропотно повиновался правилам, кто-то — устраивал бунты. Все — сошло на нет, как только началось полномасштабное вторжение.

КОРОНАВИРУС. НАЧАЛО

Декабрь 2019 года. В китайской провинции Ухань один за другим начинают фиксировать первые случаи. Коронавирус стремительно распространяется и уже в марте Всемирная организация здравоохранения объявляет пандемию. Мир призывает от страха, потому что есть куча вопросов без ответа.

Первый случай коронавируса в Украине лабораторно подтвердили в начале марта.

Также читайте Сезон жатвы в Украине: фермеры удивляют прогнозам будущих урожаев

За более трех лет не изученным до конца остается только одно. Каково было его происхождение? «Вполне возможно, что вирус, который изучали в лаборатории, который взял из дикого мира животных, мог выйти и распространиться среди людей. Но сегодня это нельзя подтвердить или опровергнуть”, — говорят ученые.

НА ГРАНИ

Первый случай коронавируса в Украине лабораторно подтвердили в начале марта. В общей сложности количество случаев пересекло отметку в 5,5 миллионов. Преодолеть недуг не смогли более 112 тысяч украинцев. А сколько тех, кто до сих пор борется с последствиями — даже никто не ведет статистики. "Я потому заболевание вернулась с того света и моя жизнь поделилась на до и после", — об этом говорит Оксана, историю которой ТСН рассказывали в 2 года назад.

Женщина заболела "ководом", когда была на 7 месяце беременности, ребенка она потеряла.

Оксана, историю которой ТСН рассказывали в 2 года назад.

“Температура за 40 и соответственно мой сын уже задохнулся. Когда меня кесерили, то говорили, что один процент из ста, что и я буду жить. У меня было 95 процентов сгоревших легких. Никто не верил, что я выживу”, — вспоминает Оксана.

Она месяц провела в искусственной коме. Все это время за нее дышал аппарат ИВЛ. Последствия пережитого — чувствует до сих пор. “Мне сейчас противопоказаны любые изменения погоды. Я начинаю тяжело дышать, задыхаться. У меня впечатление, что лягушка на легких», – говорит она.

КИСЛОРОД

Именно его дефицит был самым страшным за время пандемии. Больные "ководом" задыхались без него. Врачи работали на истощение, скорые съезжались одна за другой. Мест в реанимациях на всех не хватало. Главный государственный санврач Игорь Кузин – именно это и называет самым большим вызовом. "Сейчас почти все больницы, которые у нас продолжают функционировать по пакету о готовности к оказанию медпомощи — у всех есть централизованная подача кислорода, они имеют хорошо оборудованные отделения реанимации и могут предоставить экстренную медпомощь", — говорит он.

Жить и работать в условиях пандемии в Украине учились очень быстро – в противоположность одному исследованию в день в 20-м году – сейчас мы можем делать их и по 200 тысяч. Способности лабораторий согласились и сейчас – обученные специалисты и наличие нужного оборудования – после теракта на Каховской ГЭС позволяла оперативно обрабатывать пробы, в частности воды.

НОВОСАНЖАРСКИЙ СИНДРОМ

Но пандемия научила нас тому, чего не измерить никакими показателями. Человечества и единства. Хотя этот тест поначалу сдали не все. Февраль 2020-го. Домой из охваченного коронавирусом Уханю эвакуируют полсотни украинцев. Местом для их обсервации выбирают санаторий в Новых Санжарах.

Впоследствии название этого населенного пункта появится едва ли не во всех мировых СМИ, а поведение местных будут описывать новосанжарским синдромом.

Что среди эвакуированных нет ни одного инфицированного – люди не понимали и слышать не хотели. Тогдашний министер здравоохранения Зоряна Скалецкая решает доказать это по-своему, она остается на обсервации вместе с эвакуированными. "Это была максимально асинхронная реакция. Не объяснять снова. Объясняли мы каждый день до того месяца и был у нас прессбрифинг, когда мы прибыли, но надо было еще показать, что это безопасно. И второе, что не менее важнее – это то, что я показала, что можно управлять министерством онлайн. Это то, что потом делал весь мир еще следующие 2 года”, — говорит экскминистрека.

ЖИЗНЬ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

Вообразить, что наша жизнь сможет переместиться в онлайн изначально было невозможно. Первопроходцами были учащиеся и студенты. Именно образовательные учреждения первыми пошли на карантин.

Настроить обучение удалось не быстро. Но уже сейчас дистанционное образование – это совсем не то, чем было сначала. Впоследствии онлайн украинцы научились работать, развлекаться и даже становиться под венец.

Игорь и Инна Гуменники — это первая в Украине пара, которая обручилась онлайн. "Мы решили все же пойти на этот шаг, живем раз в жизни, порой нужно совершать спонтанные поступки, чтобы их вспоминать с радостью", — говорит пара.

Игорь и Инна Гуменники поженились онлайн

Свадебное путешествие пришлось отложить, потому что границы были еще закрыты, а затем вакцинировались и успели немало.

“Мы увидели и экзотические страны, полетали на воздушных шарах, и на вулкан поднимались, и морских звезд ловили. Поехали на Кубу, вернулись оттуда за день до начала полномасштабного вторжения”, — вспоминают супруги.

КОВИД И ВОЙНА

За день до начала полномасштабного вторжения — украинцы в последний раз одевали и маски, потому что уже 24 февраля 22-го украинцы столкнулись с реальным поветрием — россиянами, которые страшнее любой заразы. Карантинные ограничения перестали действовать временно, а уже с завтрашнего дня их отменяют совсем. Казалось, маски, дезинфекторы, температурный скрининг и ковидсертификаты – с нами навсегда.

Теперь же, как и прежде, в пандемию, единственное место, где носят маски — это больница. Теперь, правда, "ковидные" отделения снова стали инфекционными, а перепрофилированные врачи вернулись на свои места. Однако здесь до сих пор есть пациенты с диагнозом COVID-19.

Отмена карантина – это лишь юридическое решение и оно вовсе не означает конец пандемии. “COVID-1 не исчез. Исчезла обнародовавшаяся статистика. Это абсолютно не отменяет мутацию вируса, не упраздняет случаи смертей, не отменяет случаи госпитализаций”, — говорят медики.

И тем, кто еще не получил бустерную дозу вакцины, к осени эксперты рекомендуют поспешить. COVID-19 остается очень опасным для людей из групп риска и они должны себя защищать. Врачи их должны вести так же, как и вели и вакцинировать, как и вакцинировали”, — добавляют специалисты.

Зачем отменять карантин, который никто не соблюдает - что с "коронавирусом"

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Однако как поведет себя SARS-CoV-2 дальше – неизвестно – это мутирующий вирус, который уже никуда он от нас не денется. Но и мы уже не те, что во время первого знакомства с ним. "Система здравоохранения, я бы не хотел говорить, благодаря "ковиду", но после того как мы прожили определенное время в "ковиде", система здравоохранения наиболее подготовлена к любым вызовам", — уверяет Игорь Кузин.

Читайте также:

Квартплата за разрушенные квартиры: в Запорожье у людей требуют плату за услуги, которых они не получают

В Гуляйполе под обстрелами местные бегают в парикмахерскую и все еще работают коммунальщики

Бойцы отбили территорию в Донецкой области, которая была в оккупации с 2014 года