Зачем Патрушев поехал в Китай и что это значит для Украины – ответ эксперта

Вадим Денисенко убежден, что визит Николая Патрушева в Китай – "это может быть либо просьба об оружии, либо о посредничестве Китая в украинском конфликте".

Саммит Шанхайской организации сотрудничества или ШОС в Самарканде стал для главы страны агрессора России Владимира Путина моментом, в котором он стал осознавать, что теряет Центральную Азию.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко.

Кроме того, советник министра внутренних дел рассказал, с какой целью секретарь Совета безопасности Российской Федерации поехал в Китай.

Также читайте Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты

"То есть на сегодняшний момент совпал во времени ряд конфликтов ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности – ред.). Стало понятно, что ОДКБ – это ноль без палочки, который не может ни на что влиять. В этот же момент была пресс-конференция Си Цзиньпина (резидента Китайской Народной Республики - ред.) и президента Казахстана Токаева, на которой Си Цзиньпин сказал, что он становится гарантом территориальной целостности Казахстана, а Казахстан всегда рассматривался как прямая вотчина России, как они его называют "мягкое подбрюшье Российской Федерации". По сути, мы можем говорить, что начались боевые действия Таджикистан – Кыргызстан, и Россия не может фактически ничего сделать. Они могут только едва пригасить этот конфликт. И самое главное — он (Путин — ред.) не добился никаких экономических преференций для себя. То есть на сегодняшний день для нас важно будет посмотреть, чем закончится поездка Патрушева (секретаря Совета безопасности РФ – ред.) в Китай. Сейчас он там находится. Есть большие опасения того, что он будет говорить об оружии", — отметил он.

Другой причины, почему он мог поехать туда, по мнению Денисенко, нет.

"Мы понимаем, что россияне уже получили иранские беспилотными, и очевидно, что они будут просить у Китая то или иное оружие. Пойдет ли на это Китай, пока сказать сложно. Конечно, для нас это было бы очень невыгодно и очень плохо, если бы Китай начал предоставлять те или иные виды оружия для Российской Федерации. Но пока Россия выглядит исключительно как страна, которая не может ставить свою повестку дня. Она следует за повесткой дня других стран", — подчеркнул он.

Вадим Денисенко заключил, что визит Николая Патрушева в Китай – "это может быть либо оружие, либо посредничество Китая в украинском конфликте".

"Но, думаю, что по состоянию на сегодняшний день более вероятен разговор об оружии", — подытожил он.

Читайте также: