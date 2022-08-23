Зачем посольство США призвало уезжать из Украины: политолог объяснил, стоит ли волноваться

Игорь Рейтерович объяснил, что в посольстве США действует определенный протокол: если спецслужбы предупреждают об обострении ситуации, они так или иначе на это вынуждены реагировать.

Американское посольство попросило своих граждан накануне 24 августа немедленно покинуть Украину, а в Офисе президента отреагировали на это с легким разочарованием, мол, может, стоит изменить подход в борьбе с агрессором и проявить мировое лидерство. — почему такая реакция – преувеличение угрозы или повод привлечь партнеров к еще большему сотрудничеству?

Об этом рассказал политолог Игорь Рейтерович в итоговом вечернем выпуске новостей ТСН.19:30 за 23 августа 2022 года, отвечая на вопрос, почему в ОП именно такая реакция — преувеличение угрозы или повод привлечь партнеров к еще большему сотрудничеству.

"Решение американцев, пожалуй, понятно, дело в том, что у них действует определенный протокол: если специальные службы предупреждают об обострении ситуации, о расширении количества тех ударов, которые могут быть нанесены по ключевым городам, и столице в первую очередь, то они так или иначе на это вынуждены реагировать, поэтому мы к этому, с одной стороны, должны относиться спокойно, с другой – мы не должны это толеровать максимально, если можно так сказать, и обращать внимание на то, что лучше ограничиваться не какими-то предупреждениями, а оказывать реальную помощь. Как, например, делает Польша, президент которой не побоялся приехать в нашу страну, и здесь сегодня находится, он таким образом показывает, что не боится, и он будет с Украиной до тех пор, пока мы одержим победу", — отметил политолог.

Рейтерович добавил, что по его мнению, заявления Офиса президента также абсолютно нормальны, что вы, мол, не столько делайте какие-то предупреждения, а сколько помогайте нам, особенно в тех сферах, на которые мы обращаем внимание.

"Потому что на сегодняшний день Украина на самом деле не просит больше, чем нам нужно. Мы просим ровно столько, что позволит нам победить и создать в конце концов здесь безопасную атмосферу, в том числе и для представителей других стран, которые или по вопросам бизнеса, или по вопросам дипломатии, или по вопросам культуры, или просто по вопросам туризма (надеемся, что рано или поздно это будет), находятся в нашем государстве", — подытожил политолог.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал рекомендации иностранных посольств покинуть Украину своим гражданам в связи с возможными ракетными обстрелами РФ. Он отметил, что оккупанты уже полгода терроризируют население Украины из-за дефицита глобального лидерства, политической воли и нехватки оружия.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление американского чиновника сообщало, что Соединенные Штаты располагают данными разведки о том, что Россия планирует вскоре совершить новые нападения на гражданскую инфраструктуру Украины и государственные объекты.

Читайте также: