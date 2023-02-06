Зачем Пригожин вербует заключенных донецких женщин: объяснение эксперта

По словам Коваленко, ЧВК "Вагнер" не существует на территории Украины как полноценная боевая единица.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал, зачем ЧВК "Вагнер" завербовала на оккупированной Донбасе 50 женщин из исправительной колонии.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По мнению Коваленко, это может свидетельствовать о том факте, что непосредственно с вербовкой зэков у "вагнеровцев" проблемы. Они уже не могут собирать десятки тысяч, а с проблемами собирают тысячи.

"Ситуация с российскими частными военными компаниями в каком-то смысле даже забавная. Пригожин сейчас в последние несколько недель раскидывался медальками "за взятие Соледара". Но по состоянию на данный момент ЧВК "Вагнер" не существует на территории Украины как полноценная боевая единица. Они потеряли почти весь свой боевой потенциал и боеспособность. Их продолжают под Бахмутом сейчас использовать как пушечное мясо. Но иначе они и не оказывают влияния на течение боевых действий – исключительно как пушечное мясо", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" по второму кругу вербует зэков в российских колониях. Но желающих в десятки раз меньше.

Владелец "Вагнер" Евгений Пригожин отметился абсурдным заявлением и сказал, что готов отступить от Бахмута, если президент Владимир Зеленский согласится на "дуэль в небе".