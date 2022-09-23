Зачем Путин ускорил проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях: эксперт объяснил

На временно оккупированных территориях южной Украины российские силы назначили даты так называемых референдумов о присоединении к России. Их запланировали провести с 23 по 27 сентября. Также в эти дни голосование собираются провести и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В чем смысл так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины в интервью ТСН.ua объяснил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Контрнаступление сломало планы россиян. Если посмотреть на оккупированные территории, особенно на юге, то украинское сопротивление уже неоднократно ломало планы оккупантам. Когда они оккупировали Херсонскую область, то начали думать — что им делать дальше? Начали думали о "референдуме" по аналогии, как это было в Донецкой или Луганской областях. "Референдум" планировался на 11 сентября после того, как украинские силы пошли в контрнаступление, после мощных ударов по мостам, складам. Все это сломало планы оккупантов, но с другой стороны — ускорило. Потому что Путину хоть как-то надо отреагировать на поражение на Харьковщине, ситуация ухудшается для россиян. Кроме того, Путин хочет казаться сильным и сеять страх. Более того, оккупанты терпят поражение, побед нет. Поэтому Путин пытается достаточно быстро отыграть эту ситуацию", — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 20 сентября заявил, что позиция Украины по освобождению своих территорий неизменна, несмотря на анонсы так называемых референдумов с российской стороны.

Мировое сообщество не только не признает результаты так называемых референдумов, но и будет активно действовать в поддержку Украины. Президент США Джо Байден на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Россия нарушила хартию ООН своими ядерными угрозами и планами провести так называемые "референдумы" на захваченных украинских территориях .

Читайте также: