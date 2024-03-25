Зачем Путину украинцы: ученый-демограф раскрыл зверскую политику России

Заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун считает, что России нужны граждане Украины. На оккупированных территориях украинцев мобилизуют и бросают на войну против собственного государства. Также таким образом в Кремле улучшают демографическую ситуацию в стране-агрессоре.

Об этом сказал ученый в интервью ТСН.ua.

Александр Гладун отметил, что на оккупированных территориях украинцам вручают российский паспорт и мобилизуют в оккупационную армию.

"Я уже говорил, что частично людей мобилизуют и бросают на фронт против Украины. А часть людей вывозят на свою территорию", - пояснил он.

Ученый-демограф отметил, что демографическая ситуация в РФ плохая, а потому за счет украинцев они улучшили статистику.

"Этим россияне улучшают свою демографическую ситуацию. В России тоже происходят процессы резкого сокращения численности населения. Еще до начала широкомасштабного вторжения смертность в России превышала рождаемость. Они проводили активную миграционную политику по привлечению "соотечественников" в Россию, даже выплачивали определенные денежные компенсации для желающих переехать туда из республик бывшего СССР. С другой стороны - там были миграционные потоки за границу. Поэтому демографическая ситуация в России очень далека от нормы и Путину нужны новые люди. Организованная принудительная депортация украинцев поддерживает численность населения на территории РФ. А непокорных - убивают или просто используют на этой территории", - пояснил Гладун.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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