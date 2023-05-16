Зачем РФ нанесла масштабный удар по Киеву и куда пытались попасть: Жданов ответил

В ночь на 16 мая Россия нанесла комплексный удар по Киеву. Враг выпустил 18 ракет и 9 БПЛА одновременно с трех направлений, однако ни один из вражеских объектов не достиг своей цели. Зачем РФ атаковала столицу, куда пытались попасть и когда прекратятся масштабные обстрелы, ответил военный эксперт Олег Жданов.

В комментарии сайту ТСН.ua Жданов отметил, что цель всех российских атак неизменна и она будет такова до нашей победы — пока РФ не получит военное поражение на поле боя.

"Расшатывание ситуации, принуждение общества к переговорному процессу на условиях РФ, фактически к капитуляции. Мы знаем, какие они выдвигают условия: мир в обмен на территории. Это будет фактически "Минск-3", заморозка конфликта", — считает военный эксперт.

Зачем Россия атаковала Киев

Атака именно по Киеву, столице Украины, больше политическое, чем военное решение, считает Жданов. Нанесение удара можно рассматривать как "небольшую победу", уточнил он ТСН.ua.

“Вспомните, как они переживали, что по Москве будет нанесен удар, особенно 9 мая. Даже когда эти беспилотники над Красной площадью или над Кремлем взрывались. В некоторых случаях это даже влекло за собой панику среди населения РФ и столицы в частности. Единственная задача – "похвастаться тем, что мы можем". Сколько раз они нас пугали, что разбомблят Киев? А сегодня они не могут сказать такого и этим угрожать. Мы отвечаем, что вы не можете даже до Киева достать своими ракетами", – объяснил Жданов.

Пытались ударить по зданию Минобороны

Военный эксперт считает, что сегодня ночью российская армия пыталась нанести удар по зданию Министерства обороны Украины. Жданов объяснил сайту ТСН.ua, что сделал такой вывод судя по падению обломков ракет в Соломенском районе столицы.

“Они же говорят: “Мы разбомбим центры принятия решений”. Министерство обороны для нас — центр принятия решений. Для них тоже. И это больше символики, больше политической составляющей, чем военной. Они понимают, что там Залужного нет и Генерального штаба нашего там нет. Там люди работают, но не те, кто руководит этой войной сейчас. Если заявить, что мы обещали по центру принятия решений — мы ударили, еще пообещаем — еще ударим… Но каждый раз они обещают, но ударить не способны", — сказал Жданов.

РФ атаковала не так, как обычно

Военный эксперт отметил ТСН.ua, что в этот раз российская армия ударила комплексно. Были применены "шахеды", аэробалистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Калибр" и ракеты наземного базирования С-400, "Искандер-М". Все они не достигли своей цели.

“Это “новость” в плане тактики применения воздушных ударных систем. Они понимают, что мы усиливаемся постоянно, и что шансов у них становится все меньше. Поэтому они придумывают новые способы и пытаются преодолеть нашу систему противовоздушной обороны разными способами. Вот сегодня было применено разнообразие типов ракет в сочетании с пусками по разным направлениям. Фактически с трех сторон: с юга они атаковали, с севера и с северо-востока", – рассказал Жданов.

Он уточнил сайту ТСН.ua, что РФ ищет пути и способы преодоления нашей системы ПВО и ПРО.

“ПВО здесь даже меньше, в основном работает уже наша противоракетная оборона. Так как авиацию они применяли только в качестве носителей ракет воздушного базирования. Это касается как крылатых ракет, так и баллистических ракет”, – отметил военный эксперт.

Когда прекратятся ракетные обстрелы

Что касается прогнозов, Жданов считает, что российские атаки будут продолжаться и дальше. Впрочем, нельзя гарантировать, что будет такая же тактика, отметил военный эксперт.

“Будут какие-то другие новейшие способы пытаться применить при таких ракетных атаках. Но нужно готовиться к тому, что до военного поражения РФ на поле боя, то есть до нашей победы, ракеты будут лететь. Хоть одна останется – все равно они ее запустят по нам. К сожалению, это их главная цель”, — сказал он ТСН.ua.

Зачем обстреливать, если все сбивают

Искать смысл в безуспешных пусках российских ракет, 100% из которых Украина сейчас сбивает, не надо, говорит Жданов. Военный эксперт объяснил, что россияне надеются, что хотя бы одна их ракета пробьет нашу оборону.

"И даже если бы один взрыв прогремел сегодня в Киеве, они бы радовались как маленькие дети, что они "победили", — отметил Жданов.

Угрожающие часы ракетных ударов

Очень трудно сказать, по какому алгоритму Россия определяет время атак, говорит Жданов. Но можно судить по тому, что РФ постоянно пытается осуществлять их вечером или ночью, объяснил он сайту ТСН.ua.

“Я так понимаю, что они рассчитывают на усталость наших расчетов на системах ПРО, усталость наблюдателей. Смотрите: третий час ночи, человек физически хочет спать, он устал. Бдительность этого оператора, она может быть немного подавлена. Они на это и надеются. Днем все бодры, все смотрят на экран и следят, добиться успеха шансов очень мало. Поэтому они применяют в основном ночное или предутреннее время”, — считает Жданов.

Напомним, в Офисе президента прокомментировали ночную российскую атаку на Киев. Советник президента Михаил Подоляк считает, что таким образом РФ "приветствовала" в столице спецпредставителя Китая по Евразии.

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