Зачем России Днепропетровская область: офицер ВСУ сделал неожиданное заявление

По его мнению, идти на Днепропетровщину – это слишком утомительно для врага.

Офицер ВСУ, экскомандир роты ударных БПЛА "Шершни Довбуша" 68-й отдельной Егерской бригады Андрей Онистрат считает, что россиянам нелогично идти на Днепропетровскую область.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ведущей ТСН Наталье Островской.

По словам военного, российская армия нуждается в Донецкой области.

"Они хотят Донецкую область. Им нелогично идти в Днепропетровскую область. Там, во-первых, села – значит они будут идти долго. Вторая история – так что Днепропетровская область, ну зашли они в Днепропетровскую область, и что?...Это же у них в Конституции уже написано”, – говорит Андрей Онистрат.

Кроме того, по его мнению, это слишком утомительно для врага.

“Поэтому я думаю, что если бы я на их месте был, то я бы выбрал первый вариант идти туда (на Донецкую область – ред.), второй вариант – идти в Запорожье и только третий вариант идти на Днепр. Это моя логика мне подсказывает, как бы я поступал на их месте”, – рассказал военный.

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