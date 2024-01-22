Зачем России очень нужна Авдеевка: военный рассказал, какой город будет под угрозой, если ее захватят

Авдеевка – это ворота Донбасса. Она не позволяет россиянам продвигаться дальше, к границам Донецкой области. Если враг ее захватит, следующими могут оказаться под угрозой Мирноград и Покровск.

Такое мнение высказал Герой Украины, сержант 110-й отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

“Она не дает им возможности, возможно, продвигаться дальше. Как сказал наш начальник штаба, Авдеевка – это ворота Донецка, Донбасса. В первую очередь им нужно выровнять линию, чтобы продвигаться дальше. А дальше под угрозой Мирноград, Покровск. Они хотят выйти на границы Донецкой области", – говорит военный.

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