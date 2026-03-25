Зачем Россия атакует города Украины утром: Жданов дал неожиданное объяснение

Военный эксперт считает, что утренние атаки являются частью новой стратегии противника.

Карина Бондаренко
Военный эксперт Олег Жданов

Военный эксперт Олег Жданов

Российские войска все чаще наносят удары по украинским городам в утренние часы. Такая тактика может быть направлена на истощение системы противовоздушной обороны и создание максимальных неудобств жизни больших городов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что утренние атаки являются частью новой стратегии врага. По его словам, сначала оккупанты проводят разведку, после чего оперативно меняют маршруты ударных беспилотников.

«Я думаю, что с утра они просто продолжают. И смотрите, судя по картам, которые публикуют наши средства массовой информации, основная масса идет в направлении Киева», — сказал Олег Жданов.

Эксперт предполагает, что одной из ключевых целей таких ударов является растяжение атаки во времени.

«Чего они не ждут ночи? Наверное, замысел такой, чтобы растянуть. Помните, мы с вами говорили об этом, что они уже не первый раз проводят дневной удар с целью растянуть само нападение на больше времени», — отметил Олег Жданов.

Он также подчеркнул, что подобные атаки способны фактически парализовать работу городов, ведь во время воздушной тревоги люди вынуждены покидать рабочие места и направляться к укрытиям.

«Фактически сейчас, если начнется воздушное сражение над Киевом, Киев „станет“. Люди пойдут в укрытие, предприятия остановятся, заведения закроются, магазины закроются, все будут сидеть по укрытиям. Город парализован», — объясняет Олег Жданов.

Напомним, Жданов назвал, когда Россия может нанести следующий массированный удар.

