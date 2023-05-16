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Зачем Россия атакует украинские города, если все цели сбивают: военный эксперт объяснил

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2409
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1 мин
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Зачем Россия атакует украинские города, если все цели сбивают: военный эксперт объяснил

Почему ракетные удары РФ по Украине не прекращаются, хотя ПВО почти все сбивает. / Фото: Associated Press

Ракетные удары по Украине не прекращаются, хотя ПВО почти все сбивает.

Россияне надеются, что хотя бы одна их ракета пробьет украинскую оборону, поэтому продолжают атаковать наши города.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайта ТСН.ua объяснил, что искать смысл в безуспешных пусках ракет, 100% из которых Украина в настоящее время сбивает, не нужно.

"И даже если бы один взрыв прогремел сегодня в Киеве, они бы радовались, как маленькие дети, что они "победили", — отметил Жданов.

Напомним, в ночь на 16 мая РФ нанесла комплексный удар по Киеву. Российская армия выпустила 18 ракет и 9 БПЛА одновременно с трех направлений. Ни один из вражеских объектов не достиг своей цели.

Олег Жданов дал прогноз, как долго еще Россия будет обстреливать Украину. Он также объяснил, зачем РФ атаковала столицу и куда пыталась попасть.

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Дата публикации
Просмотры
2409
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