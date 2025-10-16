Зачем Россия готовит сотни ракет и стратегическую авиацию: Жданов раскрыл коварный план Путина

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

В ночь на 16 октября Россия вновь нанесла массированный удар по Украине. Войска РФ запустили 320 ударных дронов и 37 ракет разных типов. К сожалению, украинская ПВО смогла уничтожить всего пять ракет. Основной удар пришелся на энергетические объекты, больше всего пострадали Полтавская и Харьковская области.

Это уже вторая атака подряд, которую Россия проводит не по привычному сценарию — не по выходным и без использования стратегической авиации для ударов по тылу. Свидетельствует ли это об изменении тактики врага, чем отличалась последняя атака и чего ждать дальше — объяснил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

Действительно ли Россия сменила тактику

Да, по мнению Олега Жданова, российская армия не изменила тактику. Он говорит, что противник делает все по плану:

Реклама

«Я думаю, что не только стратегической авиации, а вообще ударов вглубь территории Украины не было чисто по политическим мотивам. В настоящее время планируются встречи Дональда Трампа и президента Зеленского. Идет разговор о предоставлении нам ракет «Томагавк». Россия же понимает, что с этими ракетами будет очень трудно бороться. И вероятность их прохода через российское ПВО невероятно высока».

Почему Путин придерживает ракеты и стратегическую авиацию

Он предполагает, что в РФ они сейчас не хотят нагнетать обстановку и ждут, чтобы посмотреть чем все закончится.

«Это будут просто разговоры Дональда Трампа очередные, или это будут какие-то реальные шаги по передаче нам такого оружия, как „Томагавк“. Поэтому, я думаю, что вглубь страны пока Путин не бьет, чтобы у Трампа не было повода сказать: «А, эскалация, он продолжает убивать мирное население, вот вам „Томагавк“. Именно такой баланс, по моему мнению, они выдерживают», — считает Олег Жданов.

В то же время, все остальное идет по российскому плану, говорит эксперт: уничтожение энергетической, нефтегазовой, теплогенерирующей и электрогенерирующей инфраструктуры в Украине.

Реклама

«Путин сейчас продолжает эту операцию по созданию общественного мнения по поводу капитуляции Украины. Либо вы замерзнете и я вас настоящим геноцидом заставлю это сделать, либо вы согласитесь на это добровольно. А в Европе он начал нулевую фазу по созданию общественного мнения, но там, скажем так, там более лайт версия в плане применения средств огневого поражения. Там идет спецработа, агентурная сетка, пропаганда через лояльных или купленных журналистов, блоггеров, средств массовой информации и других. И политиков в том числе», — объясняет эксперт.

Чем была особая последняя атака: почему ракеты достигли целей

Олег Жданов обращает внимание, что российская армия почти полностью погасила Полтаву во время последней атаки. Дело в том, что у Украины недостаточно комплексов ПВО, поясняет он:

«Причем не только газовая добыча, но и газотранспортная система тоже. Они используют и „Шахеды“, которые пытаются уничтожить нашу инфраструктуру. Но основную обузу и наибольший вред нам наносит баллистика. Там у нас с противоракетными комплексами вообще плохо. Баллистические ракеты спокойно долетают до своей цели, а они обладают наибольшей разрушительной силой на сегодняшний день».

Если говорить с военной точки зрения, по словам Олега Жданова, Россия идет по целенаправленному плану — «вынос» всей энергетики нашей страны.

Реклама

Когда Россия может нанести массированный удар по Украине

Военный эксперт считает, что до окончательного решения относительно «Томагавков» Россия вряд ли будет наносить массированные удары вглубь Украины. Впрочем, это не означает, что это исключено — поэтому следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью.

«Ждать их надо, потому что мы не знаем, что у Путина в голове. Но вероятность таких обстрелов вглубь территории страны, массированных обстрелов, будет на сегодняшний день, на мой взгляд, минимальна. Именно из-за политической ситуации», — говорит Олег Жданов.

Судя по тому, что говорит Трамп, по мнению эксперта, Украина не получит «Томагавки». Он называет разговоры о передаче оружия «политическими торгами».

«Особенно исходя из последнего заявления, что даже не будут учить наш личный состав применению этих ракет. А ведь вы понимаете, что напрямую сами американцы не будут совершать пуски с нашей территории, потому что, как говорит Путин, это будет означать вступление США напрямую в войну против России на стороне Украины», — считает Олег Жданов.

Реклама

В то же время, по мнению военного эксперта, Путину не важно, когда нанести очередной массированный удар по Украине:

«Днем раньше, днем позже — для него этот массированный удар вглубь нашей страны не сильно влияет на общую политику и общую ситуацию. Путин скажет: „Дональд, ну смотри, я не бью никуда, какие „Томагавки“, зачем ты такие торги устраиваешь, дам — не дам». Трамп скажет: «Ну действительно, тогда „Томагавки не даем, личный состав не учим и будем решать вопрос другим способом“. А тогда Путин радостный может хоть в тот же день нанести нам массированный удар «, — считает Олег Жданов.

Ракеты «Томагавк»: может ли их получить Украина от США

Военный эксперт подчеркивает, что на 99% уверен, что США не дадут Украине «Томагавки», и это только «политические торги» со стороны Трампа.

«Но, с другой стороны, если мы так гипотетически предполагаем, если бы их дали, то я скажу так, что даже 20-50 ракет — такая цифра звучит в открытых источниках — 20 ракет могут погасить „Ямальский крест“ за один раз. А это полностью положит энергетику России», — говорит Олег Жданов.

Реклама

Отметим, что «Ямальский крест» — это точка на севере России, где пересекаются 17 газопроводов высокого давления. Это стратегическое сердце российской газовой системы.

«Ни одна система в России… С-300 — это самая современная система на сегодняшний день. Я не беру С-400, потому что я верю китайцам, как они написали, что С-400 — это хорошо окрашенный С-300. У них примерно одинаковые характеристики по сбитию крылатых и баллистических ракет. А „Томагавк“, она хоть и крылатая, но она сделана для преодоления систем противовоздушной обороны. Так что положить „Ямальский крест“ и все. И полагайте, что энергетика России полностью исключена. И газовая, и нефтяная, кстати. Вот что такое было бы 20 ракет отправить в одну точку. Даже если бы 5 долетело, этого было бы достаточно, чтобы обрушить экономику России«, — объясняет Олег Жданов.

Именно это причина того, что США никогда не дадут Украине эти ракеты, говорит эксперт:

«Так как это главная задача, я говорил это еще в начале войны. Кто будет первым стоять на страже недопущения развала Российской Федерации — это Соединенные Штаты. Все боятся этого развала».