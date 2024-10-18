Зачем Россия каждую ночь терроризирует Киев дронами: эксперт объяснил коварный замысел Путина

Россияне почти каждую ночь массированно атакуют Киев дронами. Воздушная тревога звучала в столице в ночь на 17 и 18 октября. Вражеские беспилотники кружили над несколькими районами города, громко работали силы ПВО.

ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта, почему так много дронов было именно над Киевом, и могли ли они быть разведывательными для подготовки ракетного удара.

Почему важна работа средств РЭБ

По словам военного эксперта Игоря Романенко, во время воздушных атак на большое количество вражеских дронов влияют именно средства РЭБ.

"Часть дронов была сбита, большая половина локационно потеряна, несколько вернулись обратно в Россию. То есть свою задачу они не выполнили. Важный момент: воздушные средства врага нужно не только уничтожать, но и подавлять. Как раз средства РЭБ не уничтожают цели, они влияют на вражеские беспилотники так, чтобы те не смогли выполнить поставленную им задачу. То есть наши средства РЭБ, входящие в состав подразделений ПВО, этого достигли – враг не нанес ударов, которые планировал", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006–2010 гг. ).

Россия ежедневно атакует Украину "Шахедами" / Фото: ТСН.ua

Разведка или истощение ПВО?

Что касается атак на Киев, то эксперт отмечает, что враг использует разведывательные дроны фактически каждый раз, когда атакует столицу и разведывательная функция здесь не является основной.

Город атакуют как ударные БпЛА так и разведывательные, а еще дроны для ретрансляции или передачи информации.

"Все это применяется и работает в комплексе во время вражеских атак. Сейчас россияне на дроны ставят Starlink, поэтому российские "Шахеды" работают как FPV-дроны, которыми можно управлять на большом расстоянии. Кроме того, россияне используют мнимые цели, ими служат БпЛА "Герань". Это для оккупантов значительно дешевле, потому что сделаны они буквально из фанеры или пенопласта. Все это запускается в воздух для того, чтобы максимально перенапрягать нашу систему ПВО", – объясняет Игорь Романенко.

Непрерывное влияние на ПВО

Генерал-лейтенант добавляет, что один из принципов организации боевых действий состоит в непрерывном воздействии на противника.

"Именно это россияне и делают атакуя Киев. У них для этого есть соответствующий ресурс — ударные, разведывательные, управляемые и мнимые дроны. Таким образом они пытаются истощить нашу ПВО и лишь часть летящего в воздухе является ударными боеприпасами", – объясняет Игорь Романенко.

Нашим силам противовоздушной обороны достаточно сложно идентифицировать их в воздухе, потому что это лишь отметки на локаторе, нужно быстро разбираться есть ли их характерные признаки.

"Это очень не просто. Для этого используются радиолокационные станции с волнами разной длины локаторов. Благодаря этим устройствам можно понять, какая именно цель летит в нашу сторону. Кстати, некоторые ЗРК оборудованы телевизионными каналами — мощными камерами, с помощью которых можно распознать цель в зависимости от того, на каком она расстоянии", – объясняет Игорь Романенко.

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Как ПВО экономит боеприпасы

Военный эксперт отмечает, что благодаря своевременному выявлению, мнимые цели врага можно не сбивать, а уничтожать только ударные дроны. Это позволяет экономить ракеты для ЗРК и других боеприпасов.

"Что касается боеприпасов, то такие ЗРК как Skynex и другие, которые мы получили от немецких партнеров, имеют функцию с управляемым подрывом. Пушка оборудована прибором, определяющим время подрыва снаряда, когда он вылетает из ствола. То есть, когда подразделение ведет цель и запускает по ней снаряд, то автоматически вводится и время подрыва. Это значительно экономит боеприпасы. Если для более старых комплексов для этого нужно несколько сот боеприпасов, то артиллерийской системе Skynex всего несколько. Кстати, комплексом можно вести огонь по рою дронов", – рассказывает Игорь Романенко.

Могут нанести удар сотней ракет и дронов

Военный эксперт говорит, что, несмотря на то, что мы уничтожаем склады с российскими ракетами и постепенно уменьшаем их потенциал, враг может готовить ракетный удар, а Киев для россиян всегда будет целью №1.

"Россияне могут организовать удар из ста ракет и ста "Шахедов", но пока этого не делают. Думаю, что из-за энергетики. Возможно, ждут, когда в Украине существенно похолодает. Также есть другая версия: американцы и европейцы подсчитали, что они вкладывают значительные средства в восстановление нашего энергетического комплекса, а россияне его разбивают. А с другой стороны, мы тоже начали добираться до вражеских объектов. Поэтому вполне возможно, что есть определенные договоренности о не нанесении ударов по энергетическим объектам", – отмечает военный эксперт.

Россия может нанести массированный удар по Киеву / Фото: ТСН.ua

Куда исчезла стратегическая авиация противника

Игорь Романенко добавляет, что нечто подобное было, когда россияне просили не наносить ударов во время парада их военно-морского флота в Санкт-Петербурге или, когда жаловались американцам, что Украина атакует аэродромы с их стратегической авиацией. Тогда в ответ РФ услышала, что Украина делает это совершенно справедливо, потому что самолеты их стратегической авиации обстреливают ракетами наши города.

"С тех пор враг не применяет для атак стратегическую авиацию. Сейчас россияне используют тактическую авиацию – заходят с моря и бьют ракетами по Одессе, Николаеву, Херсону. Самолеты стратегической и дальней авиации ради боевых действий не поднимают. Но надолго ли это – неизвестно", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что атака по Киеву "Кинжалами" могла быть репетицией: какая существует угроза и к чему здесь именины Путина.

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