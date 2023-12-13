Зачем Россия остервенело бьет баллистикой по Киеву: эксперты рассказали о целях и продолжительности

Сегодня, в ночь на 13 декабря, путинская армия третий раз за неделю атаковала Киев баллистическими ракетами. По мнению экспертов, это дает основания утверждать, что россияне пытаются лишить киевский регион в первую очередь того боекомплекта, который способен уничтожать баллистику.

"Я думаю, что враг действует максимально рационально. Ему важно максимально ослабить боевой потенциал украинской армии, соответственно, он работает по определенным военным, инфраструктурным и логистическим объектам. Сегодня Андрей Ермак отметил, что ракеты летели на один из объектов критической энергетической инфраструктуры на территории столицы. Все ракеты были сбиты, но есть разрушения, пострадали люди. Я являюсь сторонником мнения, что враг будет пытаться реализовать стратегию ракетного террора, которую он задействовал прошлой зимой.Тогда россияне пытались погрузить Украину в блекаут. Таким методом они будут действовать и сейчас. Враг проводит некую апробацию своих возможностей. Задействует баллистику, потому что считается, что ее крайне тяжело сбивать. Думаю, враг все равно будет атаковать такими ракетами", — рассказал в комментарии для ТСН.ua бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Но добавляет: "Нам нужно усиливать противовоздушную и противоракетную оборону, второе – нужно наносить симметричные удары по электростанциям на вражеских территориях, разрушать военные объекты на территории России. Это будет справедливо".

По словам Селезнева, не исключено, что россияне будут использовать массированные и комбинированные атаки, чтобы перегрузить наши комплексы ПВО.

"Зачем они постоянно используют баллистику? Для того чтобы выхолостить наши запасы противоракет, которые способны уничтожать баллистику", — резюмирует Селезнев.

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не исключает, что очередные обстрелы россияне могут осуществить и на Новый год. "Я более чем уверен", – говорит Александр Коваленко.

"Атаки продолжатся и будут катализироваться в канун Нового года", — говорит Коваленко.

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