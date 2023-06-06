Зачем россияне подорвали Каховскую ГЭС: военный эксперт Олег Жданов объяснил

Военный эксперт Олег Жданов считает, что россияне могли подорвать Каховскую ГЭС, поскольку понимают, что не смогут удержать линию фронта.

В комментарии сайту ТСН.ua он объяснил, что подразумевает реку Днепр.

“И чтобы сделать невозможным наше форсирование Днепра, они сделали зону сплошного затопления, как бы себя немного обезопасили. А с другой стороны, можно предположить, что это паника в российском командовании, и они просто разрушают перед тем как уйти”, – сказал военный эксперт.

Жданов напомнил, что оккупанты неоднократно говорили, что после них останется пустыня, если они уйдут.

"Значит это или разрушение по принципу "мы уходим, после нас хоть потоп". Или я еще не исключаю человеческий фактор, несанкционированный подрыв. В плане того, что мы знаем, что с прошлого летом еще дамба была заминирована. Были сообщения, что целый вагон взрывчатки они привезли и положили в эту дамбу. Мы тогда это обсуждали – верить или не верить, что дамба заминирована”, – добавил Жданов.

Напомним, в ночь на 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения, а президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствия.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС

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