Зачем сотни "Шахедов" каждую ночь атакуют Киев?: эксперт объяснил замысел Путина

После очередной дроновой атаки путинской армии по украинской столице на ночь 7 ноября и с утра появились аргументированные предположения военных экспертов о том, что оккупанты будут только наращивать производство "Шахедов" и, соответственно, мощность ударов.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua военный эксперт, полковник ВСУ Роман Свитан, оккупанты выбрали тенденцию произвести больше "Шахедов" для атак, чем ракет. Такая логика объясняется, в частности, разницей в стоимости и возможностями производства.

"Я считаю, что существующие мобильные огневые группы нужно передать Воздушным силам. Это первое. Второе: нужно обязательно начать закупать легкомоторные штурмовики и готовить летный состав для этих самолетов. Эти самолеты могут быть оборудованы двумя пулеметами, навигационным оборудованием и приборами ночного видения. Это самый дешевый вариант. Час полета может стоить около 500 долларов, а час полета на истребителе — около 7 тыс. долларов", — говорит Свитан.

По его словам, пилотов для легкомоторных самолетов в Украине очень много, потому что ими управлять могут люди до 70 лет.

"У нас таких как я — тысячи. Конечно, на истребителе F-16 нас не допустят, а на легкомоторных можно летать без большой переподготовки. То есть можно подчинить мобильные группы Воздушным силам и закупать легкомоторные самолеты. Как только это будет сделано — "Шахеды" будут уничтожены даже на подлете к городам, над полями", — говорит эксперт.

По предположениям Свитана, оккупанты будут наращивать производство "Шахедов".

"Начали атаки с Киева, но производство будут наращивать до максимума. Сейчас "клепают" сотни, а будут пытаться тысячи. Но эту проблему можно решить", — говорит эксперт.

К этому он добавляет, что ситуация с "Шахедами" могла ухудшиться из-за того, что россияне стали их больше производить, а не из-за проблем с ПВО.

"Оккупанты выбрали одну точку, чтобы ее "закошмарить" "Шахедами". Выбрали Киев и область потому, что хотят показать внутреннему потребителю, мол, "Киев горит", "Киев под огневым контролем". Делают это для того, чтобы давить на украинское общество, чтобы проталкивать идею капитуляции, "кошмаря" именно киевлян", — считает аналитик.

Почему летят низко

Согласно данным из открытых источников, в последнее время "Шахеды" пролетают достаточно низко.

"Оккупанты используют всю тактику. Есть видео, где "Шахеды" летят низко, но на самом деле они летят на разных высотах. И снова они заходят в форме "звезды" (с нескольких направлений)", — говорит Свитан.

К этому он добавляет собственное мнение о том, что россияне сейчас почти не используют по Украине крылатые ракеты из-за того, что, возможно, есть договоренность.

"Другого ответа о том, почему не используют — просто нет. Логика военных действий — задействовать все, что есть. Когда эта договоренность исчезнет — начнут использовать крылатые ракеты. Кстати, процент уничтожения крылатых ракет достаточно высок, мы уничтожаем их почти все. Поэтому с российской точки зрения крылатые ракеты являются бессмысленным вложением. Они считают лучшим потратить 1 миллион долларов не на ракету, а на большое количество "Шахедов" и пытаться выполнить задачу", — резюмирует эксперт.

Ликвидация последствий вражеской атаки по Киеву 7 ноября

Ранее сообщалось о том, готовит ли Путин мощнейший ракетный удар по Украине.

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