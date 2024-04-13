Зачем восстанавливать дома в прифронтовом Харькове во время войны: Терехов объяснил

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о том, почему обязательно нужно восстанавливать поврежденные дома в прифронтовом городе. Несмотря на то, что существует вероятность повторных "прилетов".

В эксклюзивном интервью TSN.ua он рассказал, что это важно для жителей, которые остаются в городе.

“Я понимаю, что могут быть прилеты, повторные прилеты. Таких случаев, к счастью, у нас не было, но это возможно. Но невозможно сегодня не восстанавливать. Невозможно просто сложа руки ждать. Потому что тогда не будет веры в людей. Люди хотят и помогают. У нас есть жилые дома и очень много таких, когда жители рядом с нами все это делают. И это очень важно”, — сказал Игорь Терехов.

По его словам, если дома не будут отстраивать, будет происходить стагнация города.

“А я очень хочу, чтобы город жил, работал. Был эмоционально настроен и на победу, и дать отпор. А все это зависит от того, как мы будем строить, как будет работать общественный транспорт, как будут коситься газоны…" – рассказал Игорь Терехов.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ТЕРЕХОВ: Как живет Харьков во время войны и будет ли новое наступление россиян? Сценарии окончания войны

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