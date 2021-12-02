Зачем Зеленский снова заговорил о прямых переговорах с Путиным и кто готовил анонсированный путч – сегодня в ток-шоу "Право на владу"

Зачем Зеленский снова заговорил о прямых переговорах с Путиным и кто готовил анонсированный путч – сегодня в ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 2 декабря, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 2 декабря Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать, кто и зачем готовил путч, о котором говорил президент Владимир Зеленский.

Государство, за создание которого мы проголосовали на референдуме 1991 года, сейчас расшатывают и извне, и изнутри. Эксперты, политики и гости студии подискутируют, действительно ли олигархи задумали свергнуть власть в Украине и кто победит в этом многостороннем противостоянии.

Специалисты попытаются ответить на вопрос: зачем Владимир Зеленский в своем послании в парламент снова заговорил о прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и удалось ли нам вырваться из упавшей еще в 1991 империи, но ее призрак до сих пор душит нас в "братских объятиях".

В программе примут участие:

вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,

лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

народный депутат, "Голос" Сергей Рахманин,

народный депутат, ВО "Батькивщина" Иван Крулько,

народный депутат (2014-2019) Сергей Лещенко,

сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко,

народный депутат, "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Качный,

гендиректор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко,

лидер "Студенческой революции на граните" (1990), общественный деятель Олесь Доний,

политик, дипломат Роман Бессмертный,

юрист Геннадий Друзенко.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 2 декабря, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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