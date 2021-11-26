Задели трубу: в Черниговской области жители двух сел мерзнут почти неделю

Задели трубу: в Черниговской области жители двух сел мерзнут почти неделю

Люди обещают выйти на протест.

Жители двух деревень на Черниговщине остались без отопления. Газопровод, по которому получали голубое топливо четыреста домохозяйств, поврежден техникой местной агрофирмы. Газовую трубу зацепили, когда подпушивали культиватором поле на глубине 35 сантиметров.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 26 ноября.

В агрофирме говорят: металлическая труба должна залегать чуть ли не метр в землю и газовики должны были установить предупредительные знаки. Однако в "Черниговгазе" убеждены, что трубы зарыты правильно. И предупредительные столбики о газопроводе тоже были. Но их якобы постоянно воруют на металлолом.

Газовики аграриям насчитали более полутора сотен тысяч убытков. А дать людям тепло обещают, когда заварят трубу.

Крестьян такие неопределенные сроки не устраивают – говорят, если до субботы в их домах не будет тепло, перекроют трассу.

Жители двух деревень в Черниговской области остались без отопления

Как сообщалось, в детском саду на Киевщине в селе Кодаки Обуховского района произошел взрыв. Разрушена часть здания. Произошло это, по предварительной информации, из-за утечки бытового газа. Отсутствие отопления спасло детей.

Читайте также: