Задержали на месте преступления: в Харькове судят известного спортсмена из-за корректировки ракетных ударов РФ

В Харькове судят корректировщика вражеского огня, которому инкриминируют государственную измену. В феврале прошлого года ракеты ударили по центру — попадания были в университет и жилой дом рядом.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Что известно о подозреваемом в корректировке обстрелов

Подозреваемый в корректировке ракетных ударов - известный в Харькове спортсмен, многократный чемпион и призер Украины по велосипедному туризму Андрей Нечепоренко. Он 5 февраля сфотографировался на месте прилета, чтобы отправить фотоотчет для российской военной разведки.

Позже следователи обнародовали его переписку со спецслужбами страны-агрессора, в которой оккупанты просили предоставить им как можно больше информации.

Переписка с оккупантами

Пенсионера подозревают в корректировке ударов по одному корпусу университета городского хозяйства имени Бекетова. После попадания часть сооружения отвалилась. Ранение получил охранник. В соседнем жилом доме четыре человека получили серьезные травмы. В нескольких квартирах загорелись пожары. Теперь этот дом пустует. После атаки здесь никто не живет.

Задержание подозреваемого на месте ракетного удара

В суде мужчина отказывается свидетельствовать

Через год в суде вероятный наводчик опустил голову, натянул капюшон. С журналистами не общается. Даже просил запретить съемку. Мол, СМИ все искажают.

Давать показания суду тоже отказался.

Андрей Нечепоренко

Подозреваемый фотографировал последствия обстрела

В прокуратуре говорят, что имеют доказательства против подозреваемого.

"После поражения вражеской ракетой обвиняемый пришел на место поражения и для фиксации последствий этого попадания осуществлял фотосъемку, где он как раз был задержан. В дальнейшем после проведения следственных действий было обнаружено переписки с его кураторами из РФ, о чем свидетельствует его неоднократная работа с Российской Федерацией", - говорит представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

На этот раз подозреваемого оставили под стражей до проведения судебных дебатов. За государственную измену ему грозит пожизненное заключение.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: 9 томов доказательств! Известного в Харькове спортсмена судят за корректировку огня по городу

Напомним, в Харькове майор сдал места дислокации ВСУ и полиции, часть из которых кафиры обстреляли.

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