Задержали скандального одесского экс-военкома Борисова: где он скрывался

В настоящее время он задержан и находится в ДБР.

В понедельник, 24 июля, сотрудники ДБР задержали экскеровщика Одесского регионального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, подозреваемого во взяточничестве. Его поймали в Киеве, сюда он приехал скрываться.

Об этом сообщили ТСН.ua источники в ДБР.

"Бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова задержали на улице Саксаганского почти возле здания ДБР. Он приехал в Киев скрываться. Видимо, считал, что в Киеве надежнее скрываться. Сейчас он задержан и находится в ДБР. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщили нам.

В чем подозревают Евгения Борисова

Бывший руководитель Одесского регионального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов присвоил 188 миллионов гривен.

в приобретении лицом, уполномоченным во исполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст.368-5 УК Украины);

в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч.5 ст.407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч.4 ст.409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

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