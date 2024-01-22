Задержание бизнесмена Мазепы: все, что известно о схеме с землей Киевской ГЭС

Бизнесмен и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, направлявшийся на форум в Давосе, был задержан 18 января следователями Государственного бюро расследований (ГБР) на КПП "Медика-Шегини" во время прохождения польско-украинской границы в 15:00. По информации пресс-службы компании Concorde Capital, правоохранители произвели обыск его автомобиля. Там отметили, что другие следственные действия были проведены без допуска адвоката, хотя последний сразу прибыл на место происшествия. Кроме него, в разных регионах Украины задержаны еще трое участников "преступной организации", в том числе брат бизнесмен Юрий Мазепа.

Игорю Мазепе инкриминируют незаконное получение прав на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области. Goodlife Park построен в 2013 году, имеет площадь 40 га, яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

ТСН.ua собрал все, что известно о задержании Игоря Мазепы и его брата.

Мазепу могут посадить на 12 лет

Как заявило Государственное бюро расследований, Игорь Мазепа является организатором схемы противоправного завладения землями, где находятся гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС. Потенциальный материальный ущерб по этому делу составляет 7 млн грн. По данным следствия, участники преступной организации с использованием коррупционных связей в государственных органах незаконно завладели землями водного фонда, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.

Дело, которое расследуют правоохранители, содержит признаки сразу трех статей Уголовного кодекса: ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ст. 233 (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества) и ст. 209 – "легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Самая большая санкция предусмотрена первой статьей УКУ – лишение свободы до 12 с конфискацией имущества.

“Материальность убытков — 7 млн, а залог — 700 млн”, — Игорь Мазепа о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Подробности "земельной" схемы

По данным правоохранителей, чиновники Госгеокадастра предоставили земельным участкам, выполнявшим буферную функцию, другое назначение: "для ведения индивидуального садоводства". Отчужденные таким образом из государственной собственности участки земли безвозмездно передали в частную собственность подконтрольным лицам для ведения садоводства.

Большинство из них, по данным следствия, были студентами учебных заведений Киева, которые были введены в заблуждение и согласились на предложение из-за тяжелого материального положения. Их искали через социальные сети и за вознаграждение предлагали поставить подпись на бумагах.

Игорь Мазепа

В дальнейшем захваченные земли на бумаге перепродавали крупным застройщикам, а те строили вместо садов – коттеджные городки. Собственно, именно по их заказу, утверждают правоохранители, злоумышленники и провернули земельную сделку. По версии следователей, конечным владельцем компаний, строивших коттеджные городки на упомянутых земельных участках, является именно Игорь Мазепа.

Суд избрал меру пресечения бизнесмену Мазепе

Вечером 19 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Мазепе. На время следствия подозреваемый будет находиться в заключении в следственном изоляторе с возможностью выйти на свободу после внесения залога в размере 349 млн грн.

Размер залога решением суда был уменьшен вдвое, ведь прокуратура перед этим требовала для Мазепы содержания под стражей с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в размере 700 млн грн.

Бизнесмен заверил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Бизнесмен Игорь Мазепа в зале суда / Фото: ТСН

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Аж уши вянут! Отборные маты после суда над Мазепой!

Апелляция на арест бизнесмена

Адвокаты Игоря Мазепы подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января 2024 года. Указанная апелляционная жалоба будет дополнена после получения полного текста определения первой инстанции. Работа над делом продолжается, добавили юристы.

Что говорят в ГБР

Спикер ГБР Татьяна Сапьян говорит, что расследование этого преступления требует времени, поскольку сами сделки совершены по масштабной и сложной схеме, однако следствие дошло до той отметки, когда объявленные подозрения имеют содержательную доказательную базу.

"Именно сейчас были разоблачены эти махинации. И потому объявляется подозрение. Это длительный процесс, потому что сделки были достаточно непростыми", – объяснила спикер ГБР.

По ее словам, участки, на которых расположены гидротехнические сооружения – критическая инфраструктура.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Известного украинского бизнесмена задержали на границе! Новый скандал, коррупция и суд!

На скамье суда оказался и братья Игоря Мазепы Юрий

В Печерском суде избрали меру пресечения брату Игоря Мазепы Юрию.

Брата Игоря Мазепы — Юрия, являющегося одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, 20 января суд отправил под стражу с альтернативой залогу 44 миллиона гривен, сообщил адвокат Артем Крикун-Труш.

Прокуратура просила назначить Юрию Мазепе залог в размере 500 миллионов гривен.

"Мы сбили залог с 500 млн, в 10 раз. Также заранее оплатили платную камеру, едем проконтролировать", — рассказал адвокат Артем Крикун-Труш.

Адвокат на вопрос журналистки, в чем именно подозревают Юрия, и как кто он проходит по делу, ответил, что "как брат".

"Беспредел вместо правосудия": Мазепа прокомментировал меру пресечения

Игорь Мазепа предположил, что его задержание стало следствием деятельности общественной инициативы "Манифест 42", которую он основал. Он заявил, что такая сумма неподъемна для любого украинского бизнесмена.

При этом бизнесмен отметил, что инициаторы "Манифеста 42" не выдвигали и не будут выдвигать никаких политических лозунгов и требований и работают вместе с властью за одно: за процветание Украины.

"Сегодня мы ради этой цели работаем с вами, а завтра – с вашими преемниками. Но мы однозначно против того, чтобы вы или ваши преемники доили бизнес. Мы всегда против произвола чиновников и правоохранителей. Да и вы завтрашние тоже будете против", — отметил он. он.

Бизнесмен Игорь Мазепа в зале суда / Фото: ТСН

Следственные действия происходили без санкции суда

Прокурор Офиса генерального прокурора Евгений Слёта объяснил, почему правоохранители задерживали бизнесмена Игоря Мазепу и проводили обыски у него без определения суда.

По его словам, Уголовно-процессуальный кодекс разрешает правоохранительным органам без определения суда задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, если есть обоснованные основания считать, что возможное бегство с целью уклонения от уголовной ответственности.

Также, отметил он, в неотложных случаях правоохранители имеют право проникнуть в жилье или другое владение подозреваемого, в том числе для проведения обыска.

В каких условиях находятся бизнесмен Мазепа и его брат Юрий в СИЗО

Игорь Мазепа со своим братом Юрием, который также фигурирует в этом деле, находятся в двухместной камере столичного следственного изолятора.

"Условия нормальные", – говорят адвокаты.

Адвокат Мазепы прокомментировал предъявленные обвинения

Адвокат инвестора и основателя Concorde Capital Игоря Мазепы Тарас Пошиванюк рассказал о деталях громкого дела против бизнесмена. По его словам, в подозрении, которое было вручено Мазепе, инкриминируют создание преступной организации.

"То есть Мазепа у нас как инвестор есть фактически вор в законе, потому что это статья, которая характерна для воров в законе в целом. Ему инкриминируют легализацию средств преступным путем. Вроде бы эта земля, эти семь миллионов, которые были получены или за которые было приобретено земельную участок, потом пошли на легализацию. Просто конструкция, которая даже в юридическом понимании не складывается в данном случае", — говорит юрист.

Как уточнил Тарас Пошиванюк, Игоря Мазепу задержали на пункте пересечения границы в Польшу, он ехал в служебную командировку. Предоставив документы, сначала он был задержан пограничниками, без объяснения причин, почему это происходит. Потом уже объяснили, что его задерживают в рамках уголовного производства, ожидают следующих туда следователей.

"Это нужно сейчас установить всю хронологию событий, потому что мне неизвестно, как следователи ГБР могли уже знать, что он будет пересекать границу. Или это все не было срежиссировано, я сейчас комментировать не буду, будем дальше с этим разбираться. На пункт пропуска нами был организован адвокат, его примерно полтора часа не допускали к Игорю Александровичу, провели его личный осмотр, обыск. И уже только после этого был допущен адвокат, ночью его повезли в Киев следователи ГБР", — добавил юрист.

Загородный дом Мазепы сгорел

Утром 22 января стало известно, что ночью сгорел загородный дом Игоря Мазепы, в селе Картовецкое Черниговской области. Дом был оборудован системами наблюдения, поэтому причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Как Игорь Мазепа начинал бизнес

47-летний бизнесмен Игорь Мазепа начал свою карьеру инвестиционного банкира в 1997 году в российско-американской инвестиционной компании (ИК) Prospect Investments.

В 2004 году основал инвестиционную компанию Concorde Capital, которая входит в тройку лучших инвестбанков Украины. С тех пор до сих пор находится на должности ее гендиректора.

Мазепа являлся совладельцем платежной системы QIWI/TYME, деятельность которой в 2018 году запретили на территории Украины. В течение 2014 – 2018 годов входил в состав наблюдательного совета российского ПАО "Альфа-Банк", "Укрэксимбанк" и "Укрсоцбанк". Возглавлял биржевой совет ОАО "Украинская биржа".

Мазепа также является инвестором в сеть клиник "Добробут", коттеджный городок Goodlife Park и комплекс Shelest, в магазин MakeUp, янтарный бизнес и криворожский цементный завод.

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