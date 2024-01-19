Задержание бизнесмена Мазепы: за что его хотят лишить свободы на 12 лет

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) 18 января задержали бизнесмена и директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу, когда тот пытался пересечь украинско-польскую границу. По информации ГБР, он является организатором схемы противоправного завладения землями, где расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС. Потенциальный материальный ущерб по этому делу составляет 7 млн грн.

ТСН.ua собрал всю информацию о деле, по которому бизнесмен Игорь Мазепа может оказаться на 12 лет в заключении.

Как Игорь Мазепа начинал бизнес

47-летний бизнесмен Игорь Мазепа начал свою карьеру инвестиционного банкира в 1997 году в российско-американской инвестиционной компании (ИК) Prospect Investments.

В 2004 году основал инвестиционную компанию "Concorde Capital", входящую в тройку лучших инвестбанков Украины. С тех пор до сих пор находится на должности ее гендиректора.

Мазепа также являлся совладельцем платежной системы QIWI/TYME, деятельность которой в 2018 году запретили на территории Украины. В течение 2014 – 2018 годов входил в состав наблюдательного совета российского ПАО "Альфа-Банк", "Укрэксимбанк" и "Укрсоцбанк". Возглавлял биржевой совет ОАО "Украинская биржа".

Что известно о политическом окружении бизнесмена

После побега Януковича в Россию в 2014 году Игорь Мазепа стал членом команды Порошенко. В частности, в том году президент включил бизнесмена в состав наблюдательного совета "Государственного экспортно-импортного банка Украины".

Журналисты также связывают бизнес Игоря Мазепы с Сергеем Тигипко и Борисом Ложкиным, который при Порошенко возглавлял Администрацию президента Украины. Мазепа был внештатным советником Ложкина.

В 2014 году бизнесмен решил стать народным депутатом и баллотировался в Верховную Раду Украины от партии Тигипко "Сильная Украина". Впрочем, в парламент он не прошел.

Чем владеет Игорь Мазепа

Компания Сoncorde Capital Игоря Мазепы владеет 21,5% в медицинской сети "Добробут", стартапом по продаже сельхозземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Украина", компанией "Центр "Солнечное ремесло" по добыче янтаря, долей в платформе MakeUp, а также имеет лицензию на добычу газа во Львовской области.

В сфере недвижимости Мазепа является владельцем загородного комплекса Shelest и девелопером коттеджного города Goodlife park.

В 2022 году Concorde выкупил активы и недвижимость завода "Кузница на Рыболовном" у Сергея Тигипко. В 2023 году Мазепа вместе с бывшим мэром Ирпеня, а ныне застройщиком Владимиром Карплюком, запустил проект строительства коттеджного городка "О.Краса" в Ирпене.

В чем обвиняют Игоря Мазепу

По данным следствия, участники преступной организации, руководителем которой называют Игоря Мазепу, с использованием коррупционных связей в государственных органах незаконно завладели землями водного фонда, где находятся гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.

Фото: Экономическая правда

Речь идет о земельном участке в Вышгородском районе между селами Хотяновка и Лебедевка площадью более 7 га стоимостью более 20 млн. грн.

Правоохранители описывают такую схему. Чиновники Госгеокадастра предоставили земельным участкам, выполнявшим буферную функцию, другое назначение: "для ведения индивидуального садоводства". Отчужденные таким образом из государственной собственности участки безвозмездно передали в частную собственность подконтрольным лицам якобы для ведения садоводства.

Большинство из них, по данным следствия, были студентами столичных учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на предложение из-за тяжелого материального положения. Их искали через социальные сети и за вознаграждение предлагали поставить подпись на бумагах.

В дальнейшем захваченные земли на бумаге перепродавали крупным застройщикам, а те строили вместо садов коттеджные городки. Собственно, именно по их заказу, утверждают правоохранители, злоумышленники и провернули земельную сделку.

По версии следователей, конечным владельцем компаний, строивших коттеджные городки на упомянутых земельных участках, является именно Игорь Мазепа.

Как Мазепа комментирует свое задержание

На судебном заседании в Печерском райсуде Киева, на котором Игорю Мазепе выбирали меру пресечения, бизнесмен возмутился размером назначенного залога, который, по его мнению, не отвечает потенциальным ущербам, которые он якобы нанес государству.

"Материальный ущерб они оценивают в 7 млн — потенциальные, понесенные государством. А залог — 700. Не 700 гривен, не 700 тысяч гривен, а 700 миллионов. И еще 500 миллионов за моего брата. То есть, как минимум 1,2 миллиарда гривен за дело, где якобы ущерб составляет 7 миллионов", – заявил он.

Он также выразил удивление тем, что с 1991 года, когда Украина получила независимость, ни у одного из десятков государственных органов не было претензий к тому, что это земли дамбы, принадлежащие водному фонду.

"По всей этой линии, думаю, существуют десятки земельных решений, когда суд третьей инстанции признал эти земли для ведения садоводства. В сущности, то, что я и покупал на рынке. Поэтому получается, что ни один из государственных органов, вроде бы конфликтовавший с проектной документацией 1965 года, этого не заметил. Не заметили регистраторы, не заметили нотариусы, еще десяток разных других органов, которые должны заботиться этим. А я должен это заметить. Когда я это купил на вторичном рынке, по версии следствия, я совершил преступление", — сказал Мазепа.

Что грозит бизнесмену

Дело, которое расследуют правоохранители, содержит признаки сразу трех статей Уголовного кодекса: ч. 1 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ст. 233 (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества) и ст. 209 – "легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Наибольшая санкция предусмотрена первой статьей УК – лишение свободы до 12 с конфискацией имущества)

Напомним, в четверг, 18 января, Государственное бюро расследований задержало украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы на КПП Медыка-Шегини. Также правоохранители задержали его брата и двух сообщников.

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