Задержание Николаса Мадуро: какие планы у США на Венесуэлу и что будет с диктатором

Мадуро и Трамп

Николас Мадуро сегодня вечером предстанет перед судом в Нью-Йорке. Венесуэльскому диктатору вменяют торговлю наркотиками, незаконный оборот оружия и создание «нарко-террористического режима».

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

Молниеносная операция в Каракасе

Диктатор Николас Мадуро оказывается в Америке не по собственной воле, а в наручниках. Все — из-за молниеносной операции, которую Вашингтон провел на выходных.

Американцы предлагали Мадуро уйти мирно — последнее предложение уехать в Турцию звучало накануне Рождества. Впрочем, венесуэльский глава считал заявления из Вашингтона пустыми угрозами. По данным New York Times, окончательно начать операцию американцев убедило видео, где Мадуро в эфире национального телевидения танцует под ремикс собственной речи о мире. Америка расценила это как кощунство и активировала агентов.

Подробности захвата в спальне

Детали спецоперации поражают — еще в августе группа агентов ЦРУ попала в Каракас. Благодаря информатору из близкого окружения диктатора и беспилотникам собрали важные детали. Знали о Мадуро все — где он бывает, что ест и каких держит домашних животных. Агентам удалось застать Николаса Мадуро и его жену врасплох, когда те спали в постели. Охраняли диктатора военные с Кубы, которые, по заверению Вашингтона, сдали его без единого выстрела.

Марко Рубио, госсекретарь США: «Это не вторжение. Мы не оккупировали страну. Это была операция по аресту, по поддержанию правопорядка. Он был арестован на территории Венесуэлы агентами ФБР. Ему зачитали его права и вывезли из страны».

Во время операции погибло 32 гражданина Кубы, общее количество жертв — около четырех десятков.

Новая власть и планы Трампа

В Венесуэле готовятся привести к присяге вице-президента Делси Родригес. Несмотря на первое резкое заявление, на правительственном заседании она уже призвала Вашингтон к сотрудничеству. Президент США предупредил Родригес, что та «заплатит еще больше, чем Мадуро», если не поступит правильно, и рассказал о планах на страну.

Дональд Трамп, президент США: «Страна в ужасном состоянии, ею ужасно управляли. Мы пригласим крупные нефтяные компании, которые отремонтируют инфраструктуру, инвестируют деньги. Мы ничего инвестировать не будем. Мы просто будем заботиться о стране».

Реакция мира и российский генерал

Китай и Россия осудили спецоперацию. Интересно, что в Венесуэле застрял российский генерал Олег Макаревич, засланный туда после потери Херсона передавать опыт. Кремль не реагирует на запросы о его возвращении. В Южной Америке позиции разделились: Колумбия, Мексика, Бразилия и Куба осуждают действия США, а Аргентина и Эквадор — поддержали.

Следующие цели и Совбез ООН

Дональд Трамп публично размышляет, не станет ли следующей страной для операций Колумбия или Мексика. Госдеп США обнародовал фото из комнаты, где Трамп следил за операцией. Ранее Вашингтон обещал вмешаться, если Тегеран будет убивать протестующих.

Николас Мадуро предстанет перед судом в Нью-Йорке сегодня. В этот же день по просьбе Колумбии собирается Совет Безопасности ООН. Генсек ООН уже выразил традиционное беспокойство.

