Задержание работников ТЦК в Одессе из-за вымогательства $30 тысяч: подозреваемые впервые сделали громкое заявление

Задержание работников ТЦК в Одессе

Реклама

Два месяца в СИЗО без права на залог. В Одессе взяли под стражу четырех военных районного ТЦК и полицейского. Всех пятерых подозревают в похищении человека и разбойном нападении. Напомню, свидетелями громкого задержания стали рядовые одесситы во вторник утром. Подозреваемых — с погоней и стрельбой — задержали прямо на улице.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Что было на заседании суда

«Где проведут ближайшие два месяца четверо работников ТЦК и офицер полиции — по очереди решали три судьи Хаджибейского суда Одессы. Подозреваемых один за другим заводили в зал суда», — говорит корреспондент ТСН.

Реклама

В прокуратуре сразу отметили — преступление тяжкое, поэтому будут настаивать на содержании в изоляторе — без права на залог. Ведь на свободе подозреваемые могут влиять на свидетелей и уничтожить доказательства

«Подозреваемый, понимая резонансность данного уголовного правонарушения, которые ему инкриминируются, и понимая, что в случае признания его виновным может скрываться от органов досудебного следствия и в дальнейшем от суда. Это является основным риском», — говорит Юлия Садовская, прокурор Хаджибейской окружной прокуратуры.

Выстрелы по колесам и вымогательство $30 тысяч

Все произошло во вторник утром. На оживленной улице сотрудники СБУ гонятся за бусом, останавливают его выстрелами по колесам и задерживают группу мужчин в камуфляже. Впоследствии становится известно: задержанных сотрудников ТЦК подозревают в похищении мужчины. У него — по данным следствия они требуют 30 тысяч долларов, иначе угрожают отправить на передовую.

На скамье подсудимых четверо работников ТЦК — самому молодому из них 26 лет. А еще 45-летний полицейский. Все задержанные чуть ли не в один голос заявляют — никого не били, денег не брали. Вроде бы по приказу ехали забрать человека, который находился в розыске, а вместо этого оказались в наручниках, лицом на асфальте.

Реклама

«Мы пока деньги не брали и не били людей, это точно. Нам сказали поехать забрать, поехали забрали… Мы человека, который в розыске по линии военкомата», — говорит подозреваемый.

«Я его не запихивал в авто, я его впервые в жизни видел этого человека. Я вообще ни о каких деньгах не знал и не видел, ну реально, какие деньги?», — говорит другой подозреваемый.

«Я даже ехал по точке на навигаторе. Никаких денег я не слышал и разговора о них не было, и я их даже не видел. А увидел только тогда, когда меня уже подвели как водителя к машине делать обыск, я смотрю: ого, деньги! И я увидел их», — говорит третий подсудимый.

Пострадавший — ветеран ВСУ с поломанным ребром

Личность пострадавшего в суде не называют. Впрочем, говорят — он сам бывший военный. После встречи с группой оповещения оказался в больнице. По данным следствия, подозреваемые били его прямо в бусе, куда запихнули — потому что тот о себе привел ложные данные.

Реклама

«Пострадавший он является участником боевых действий, и он, когда началось полномасштабное вторжение, добровольно ушел на фронт, воевал там, получил ранения. По медицинским исследованиям документально подтверждено, что он получил повреждения, было поломано ребро, и он сейчас находится в больнице», — говорит Инна Верба, пресс-секретарь областной прокуратуры.

Задержанный полицейский протестует — заявляет, пострадавшего ранила не группа оповещения, а якобы спецназ — во время спецоперации.

В то же время почему в бусе катали потерпевшего по городу — не объяснил. Адвокаты просили для задержанных домашний арест — впрочем, до середины июня они пробудут в СИЗО. По статье, которую всем пятерым инкриминируют, за решетку они могут сесть на 15 лет.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «Деньги не брали и не били людей»: СУД над работниками ТЦК из Одессы, которых задержали со стрельбой