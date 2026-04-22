Задержание работников ТЦК в Одессе: новые шокирующие подробности и видео

Задержание работников ТЦК в Одессе

Спецназовцы СБУ с применением оружия остановили автобус с работниками ТЦК.

Военных подозревают в создании преступной группы, которая похищала людей прямо на улице и требовала огромные суммы за «спасение» от передовой.

Подробности резонансного дела выяснял корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Стрельба в Одессе: как проходило задержание

На оживленной улице Балковской очевидцы стали свидетелями киношной сцены: вооруженная группа в бронежилетах догоняла автобус ТЦК. Чтобы остановить беглецов, правоохранители открыли огонь.

Артем Дехтяренко, представитель СБУ: «Во время задержания фигуранты оказали физическое сопротивление. Спецназовцы задействовали оружие, стреляя по колесам авто, на котором пытались скрыться участники группировки. Ни один человек огневых ранений не получил».

Схема «на передовую»: как действовали злоумышленники

По данным следствия, в состав группы входили четверо работников ТЦК и один гражданский — бывший военнослужащий центра комплектования. Именно он был «наводчиком»: искал обеспеченных мужчин, изучал их маршруты и состояние.

Злоумышленники действовали вызывающе: нападали на жертв посреди улицы, силой заталкивали в автобус и возили по городу, применяя физическое и психологическое насилие.

Инна Верба, пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры: «Указанные лица похитили мужчину на одной из улиц Одессы, возили его по городу, угрожали, били и требовали 30 тысяч долларов США. В случае отказа обещали немедленно отправить потерпевшего „штурмовиком на передовую“».

Кадровые чистки и реакция Главнокомандующего

Реакция высшего руководства была мгновенной. Главнокомандующий ВСУ уже отстранил от обязанностей начальника Одесского областного ТЦК и руководителя Пересыпского районного ТЦК. Военная служба правопорядка начала масштабное служебное расследование.

В Одесском областном ТЦК заявили, что заинтересованы в объективном следствии и очищении рядов от коррупционеров. Сейчас всем пятерым задержанным готовят подозрение по статье о вымогательстве в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

