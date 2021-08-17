Задержание с блокбастера: на Закарпатье разоблачили дельца, который переправлял в ЕС нелегалов из поддельными ID

Задержание с блокбастера: на Закарпатье разоблачили дельца, который переправлял в ЕС нелегалов из поддельными ID

Его задержали с поличным в салоне авто.

На Закарпатье задержали дельца, который незаконно переправлял иностранцев через украинскую границу и обеспечивал их поддельными паспортами для проживания в Евросоюзе.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Его задержание превратилось в блокбастер, который снимали с воздуха.

Следствие установило, что 36-летний мужчина проводил иностранцев на территорию Украины в обход пунктов пропуска и выдавал поддельные паспорта. Карточки были высокого качества, изготовленные с помощью лазерной гравировки. За такие услуги с одной нелегала делец правил 1800 долларов.

Его задержали с поличным в салоне авто. Во время обыска нашли почти шести тысяч долларов, полученных от клиентов.

Сейчас мужчина в СИЗО, за подделку документов и незаконную переправку через границу ему грозит девять лет за решеткой.

Новости Украины: на Закарпатье задержали дельца, который незаконно переправлял иностранцев за границу

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