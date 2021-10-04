Задержание Саакашвили: власти Грузии не будут выдавать своего экс-президента Украине

Между тем, в Евросоюзе призывают грузинские власти и оппозицию к сдержанности и уважения к закону.

Власти Грузии не намерены выдавать Саакашвили Украине. Об этом заявила грузинская вице-премьер Тея Цулукиани, говорится 4 октября в сюжете ТСН.16:45.

"Не может быть и речи о выдаче Саакашвили. С политической точки зрения я удивлена. Если человек настолько верен идее жертвовать собой ради идеалов, он не должен хотеть вернуться в Киев", — отметила Цулукиани.

Между тем, в Евросоюзе призывают грузинские власти и оппозицию к сдержанности и уважению к закону. Там отметили, что судебное разбирательство должно быть прозрачным и справедливым. Саакашвили, задержанного в минувшую пятницу в Грузии, сегодня наконец посетили адвокаты.

Между тем, его сторонники собираются под следственным изолятором, где содержат политика.

За ситуацией там следит наша Ирина Прокофьева. Она находится возле тюрьмы в городе Рустави, куда доставили Михаила Саакашвили сразу после его неожиданного прибытия в Грузию накануне выборов.

Новости мира: власти Грузии не намерены выдавать Михаила Саакашвили Украине

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Ночью на Facebook-странице Саакашвили появился призыв к сторонникам собраться на митинг. Люди целыми колоннами начали сходиться сюда еще с ночи. Здесь скандируют "Мише волю" и разворачивают плакаты с призывом освободить Саакашвили из тюрьмы. Сторонники экс-президента Грузии утверждают — будут собираться ежедневно аж до второго тура местных выборов, которые состоятся 30 октября.

На Родине Саакашвили не появлялся 9 лет. После поражения своей партии покинул Грузию, не досидев свой президентский срок. Ну а сейчас вернулся внезапно даже для своих соратников. Для того, чтобы мобилизовать свой электорат накануне местных выборов.

Правда, способ возврата выбрал довольно экстравагантный. Как пишет одно из местных изданий, экс-президент прибыл в страну, спрятавшись в трейлере, который перевозил зелень. Неизвестно, насколько правдива эта версия. Однако за незаконное пересечение границы у Саакашвили есть теперь еще одно — уже пятое, уголовное производство. Адвокаты отвергают все обвинения в сторону своего подзащитного и называют все дела политическими.

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