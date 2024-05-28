Задержание ТЦК главреда "Экономической правды": позиция УП, военкомата и чем закончилась история

Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева 27 мая заявила, что в городе Белгород-Днестровский Одесской области работники ТЦК около суток удерживают главного редактора "Экономической правды" (сайт, входящий в состав УП), журналиста Дмитрия Денкова и не дают ему выйти на связь с родными.

ТСН.ua собрал все, что известно о задержании Дмитрия Денкова.

Денкова держали в ТЦК около суток

По словам Мусаевой, Денков как раз ехал к родителям, когда по дороге представители ТЦК и СП задержали его, забрали телефон и компьютер.

"Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь. Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского", - рассказала главная редактор УП.

Денков присоединяется к рядам ВСУ

После огласки Дмитрий Денков вышел на связь. Главный редактор "Экономической правды" сообщил, что "поладил" с ТЦК и вскоре присоединится к подразделению, в которое хотел попасть раньше.

"Друзья, очень спасибо за поддержку. Я еще никогда подобного не чувствовал. Со мной все хорошо, мы поладили с Белгород-Днестровским ТЦК и я скоро присоединюсь к подразделению, к которому хотел еще к этому инциденту. Скоро расскажу. Это лучший для меня вариант", - рассказал Дмитрий Денков.

Позиция военкомата

Одесский областной ТЦК и СП сообщил, что Дмитрий Денков долгое время не обновлял учетные данные, поэтому был объявлен в розыск.

"Указанные гражданином основания для перемещения транзитным участком с режимными ограничениями не были подтверждены документально, как и основания для несвоевременного обновления учетных данных. В отношении гражданина должностными лицами ГПСУ составлен админпротокол, мужчина доставлен в РТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что из-за публичной огласки вопрос находится на контроле руководства Одесского областного ТЦК и СП.

Мусаева о действиях ТЦК: "Абсолютная позорная практика"

Главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева уже после полуночи опубликовала новый пост на своей странице в Facebook, где заявила, что Дмитрий Денков, перед задержанием работниками ТЦК, уже обсуждал возможность пойти служить.

"Он к этому готовился последние несколько недель. Решили, что он мобилизуется после проведения банковского форума в конце июня, потому что это важное для нас мероприятие, его сфера ответственности и экспертиза. Как и большое количество украинцев, Дмитрий обновил свои данные в Резерв+ в первый же день после запуска приложения. И когда на странице Оперативного командования "Юг" в фейсбуке появляется сообщение о том, что "указанный гражданин долгое время не обновлял учетные данные", это, мягко говоря, неправда", - заявила Севгиль Мусаева.

Как отметила главная редаткорка УП, Дмитрия в Одесской области задержали пограничники на транзитном участке, ведь чтобы попасть в село, откуда Дмитрий родом, нужно проехать через часть дороги, пролегающей в приграничной молдавской зоне.

"Все, что мы знаем по состоянию на сегодняшний день это то, что его задержали пограничники. Впоследствии они передали нашего коллегу сотрудникам ТЦК, хотя центр не является ни судебным органом, ни органом следствия. Как мы выяснили уже потом, у Дмитрия забрали телефон и ноутбук. Дмитрий не выходил на связь с вечера воскресенья. И это, конечно, стало большим стрессом для всех – родителей, которые ждали сына, жены и коллег", - добавила главная редактор УП.

Севгиль Мусаева подчеркнула, что так не должно происходить.

"Мы решили выйти в публичную плоскость и рассказать об этом своей аудитории, потому что это правонарушение – лишать человека возможности связаться с родными и предупредить их. Мое личное мнение – это абсолютная позорная практика, которая должна прекратиться немедленно и еще больше пугает людей и разрушает доверие и уважение к ТЦК и государству в целом. Такие случаи не способствуют мотивации людей приобщаться к защите государства и играют на руку врагу. Дмитрий Денков – известный редактор, журналист и медийная персона, поэтому эта его история получила огромную огласку. А большинство людей, которые оказываются в подобных ситуациях, остаются один на один с подобным отношением к себе и своим близким".

Мусаева добавила, что Дмитрий Денков в ближайшее время передает дела коллегам и присоединяется к Силам обороны.

Напомним, в Одесском ТЦК действовала многомиллионная схема заработка на уклонянтах (фото, видео).

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