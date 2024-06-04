Задержание уклонистов и проникновение в жилье: в Украине появится военная полиция – все детали

Проникновение в жилье, проверка документов и задержание уклонистов – в Украине хотят создать военную полицию.

В Раде зарегистрировали соответствующий законопроект о военной полиции №6569-д.

Министерство обороны поддержало такое решение. Чем будет отличаться военная полиция от полиции и какие функции будет выполнять – говорится в эксклюзиве Виктории Панченко TSN.ua.

31 мая в Верховной Раде инициировали создание в Украине военной полиции. Примечательно, что Министерство обороны призвало депутатов поддержать законопроект.

Министерство отметило необходимость следственных полномочий для военной полиции и заявило, что планирует сотрудничать с депутатами для усовершенствования законопроекта.

"Этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, остро нуждающихся в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно военная полиция", — отметили в Минобороны.

В пояснительной записке к документу отмечается, что "целью законопроекта является создание законодательных оснований и правовых основ деятельности Военной полиции как военного формирования с правоохранительными функциями, входящего в состав сектора безопасности и обороны, который основной своей задачей имеет обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны, Вооруженных Силах и Государственной специальной службе транспорта".

Предлагается, чтобы военнослужащие Военной полиции привлекались к военным (боевым) действиям, но исключительно для выполнения задач Военной полиции. Комплектуется орган за счет численности ВСУ и не может превышать 1,5% численности Вооруженных сил. Личный состав Военной полиции состоит из военнослужащих, государственных служащих и работников. Также военная полиция комплектуется военнослужащими, проходящими военную службу по контракту и по призыву.

Примечательно, что полномочия военной полиции распространяются и на значительную часть граждан, поскольку в тексте проекта закона указано, что эта спецполиция направлена на обеспечение правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих, военнообязанных и резервистов. В общем, у нового правоохранительного органа будут полномочия, похожие на полномочия Нацполиции, но с определенными нюансами.

Военная полиция сможет проверять у водителей документы и проникать в жилище, если будет такая необходимость для установления правопорядка. Также во время задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, будут наделены полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта.

Нормы законопроекта предусматривают, что во время действия военного или чрезвычайного положения Военная полиция принимает участие в:

борьбе с диверсионно-разведывательными группами на территории Украины;

охране военных объектов, военных городков и их населения, содействие его эвакуации;

восстановлении и поддержании порядка и дисциплины в воинских частях;

обеспечении соблюдения особого режима въезда и выезда, а также ограничении свободы передвижения лиц и движения транспортных средств.

Военная полиция может получить полномочия самостоятельно расследовать обстоятельства ДТП с участием военнослужащих, а также осуществлять контроль соблюдения участниками дорожного движения ПДД при использовании военных транспортных средств. Более того, предусмотрено, что юридические лица всех форм собственности, в установленном законами Украины порядке могут выделять транспорт и другие материально-технические средства, а также выполнять работы и услуги необходимые для реализации полномочий ОП. Соответствующий законопроект профильный Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принятие Верховной Радой за основу.

Нацгвардейцам "развязывают руки"?

Напомним, что недавно Рада одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины". Этим документом предполагается, что Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и даже электрошокеры.

Отметим, что Нацгвардия и сейчас имеет право принимать определенные принудительные меры, однако для этого достаточно четко описаны условия. Законопроектом условия применения значительно упрощаются. В частности, в ст. 15 Закона предлагается урегулировать, что военнослужащие Нацгвардии могут использовать и применять конкретные меры принуждения: физическое влияние; специальные средства; оружие, вооружение и боевую технику; вооружение воздушных судов. Об этом подчеркивают и в самом ведомстве.

Примечательно, что Верховная Рада также намерена разрешить Национальной гвардии использовать служебных собак для задержания админнарушителей и патрулирования. Более того, нацгвардейцам предоставят право использовать даже гранаты и боеприпасы, если в этом возникнет необходимость.

Однако военнослужащие обязаны предупредить о применении мер принуждения и предоставить человеку достаточно времени для выполнения их законного требования. Однако, этого можно не делать, если промедление может привести к посягательству на жизнь и здоровье военнослужащего или другим людям.

Также в законопроекте прописаны случаи, что именно нацгвардейцам будет категорически запрещаться делать.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

В Украине появится ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ?! Она сможет проникать в жилище и не только