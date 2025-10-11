Задержат ли пенсии в Украине из-за неоцифрованной трудовой книжки: стали известны подробности

Пенсионный фонд Украины рекомендует оцифровать записи в трудовых книжках, которые сделаны до января 2004 года / © ТСН

В конце сентября в Пенсионном фонде Украины сделали важное предупреждение: до 10 июня 2026 года ПФУ вносит в реестр застрахованных лиц сведения о трудовой деятельности работников на основании оцифрованных трудовых книжек.

«Конечный срок этого периода истекает 10 июня 2026 года», - сообщили в ПФУ.

И разъяснили: «Чтобы в электронной трудовой книжке отображалась информация обо всех периодах трудовой деятельности работника, в том числе до 1 января 2004 года, должны быть оцифрованы сведения из бумажной трудовой книжки».

Как выяснил ТСН.ua, это вызвало ряд вопросов в том числе и у тех граждан, которые на сегодняшний день получают назначенные им пенсии.

«Например меня изрядно напугал ряд неофициальных новостей о том, что возможны задержки пенсии тем, кто не загрузит сканы трудовой книжки с записями о стаже до 2004 года. После того, как я прочитал об этом, побежал в местное представительство Пенсионного фонда, где мне разъяснили, что тем, кому пенсия уже назначена, не нужно сканировать трудовую, что пенсия как выплачивалась, так и будет», — поделился с ТСН.ua наш 61-летний читатель из прифронтового Запорожья Николай Попов.

В Пенсионном фонде объясняют также следующее: «Периоды трудовой деятельности, приобретенные до 1 января 2004 года, то есть до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», подтверждаются по данным трудовой книжки, выданной при трудоустройстве и оформленной в установленном порядке».

В комментарии для ТСН.ua в Пенсионном фонде Украины сообщили, что после того, как опубликовали официальную информацию о рекомендации оцифровать часть бумажной книжки с записями о стаже до 2004 года, некоторое время наблюдали, что в информпространстве появлялась неофициальная искаженная информация о возможных последствиях игнорирования.

«Ситуация достаточно проста и ясна. Действительно, закон предусматривает определенный срок на оцифровку. Но правовых последствий из-за того, что работодатель или сам гражданин не оцифрует трудовую книжку — не произойдет», — объясняют в ПФУ.

И подчеркивают, что из-за российской агрессии граждане теряют имущество и документы, а ПФУ в данном случае предоставляет возможность хранить сведения о стаже в электронном виде.

«Учитывая это, логично оцифровать трудовую книжку. У работодателей есть прямая обязанность. Если гражданин не работает или знает, что его трудовая книжка не оцифрована, то может это сделать самостоятельно. У нас на web-портале электронных услуг есть соответствующий функционал. Это несложно сделать. Кроме того, никто не запрещает после наступления этой конечной даты обращаться в ПФУ за назначением пенсии и приобщать свою неоцифрованную трудовую книжку. Мы будем рассматривать эту информацию и учитывать. То есть оцифровка полезна тем людям, у которых есть записи до 2004 года. Желательно их иметь в цифровом виде», – говорят в ПФУ.

По данным Пенсионного фонда, трудовые книжки многих миллионов украинцев оцифрованы. Кроме того, в учреждении отмечают, что каждый может зайти на соответствующий интернет-портал и посмотреть, есть ли все записи относительно него или чего-то не хватает.

Резюмируя, в ПФУ отмечают, что после появления официальной новости о рекомендации целесообразности оцифровать трудовую книжку, в отдельных медиа появлялось много манипулятивной информации. В учреждении отмечают, что, например, слухи о задержке пенсий из-за неоцифровки трудовой книжки не соответствуют действительности.

«Также это чувствительная тема для украинцев, которые сейчас находятся за границей. Обязанности оцифровывать трудовую книжку нет, есть рекомендация о целесообразности добавить сведения с записями о стаже до 2004 года», — говорят специалисты Пенсионного фонда.

По данным ПФУ, предоставить отсканированные копии бумажной трудовой книжки через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины ( portal.pfu.gov.ua ) могут как работодатели (через личный кабинет страхователя), так и работники самостоятельно (через личный кабинет застрахованного лица).

Ранее сообщалось о том, что в Украине хотят увеличить пенсию и изменить формулу расчета. Правительство готовит новую формулу расчета для начисления минимальной пенсии.