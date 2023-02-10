Задействовали 8 самолетов и 3 корабля: в Воздушных силах прокомментировали массированную ракетную атаку России

Во время массированной ракетной атаки 10 февраля Россия применила 8 вражеских самолетов и 3 корабля ракетоносца, которые дислоцируются в Черном море.

Об этом для ТСН.ua рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, противовоздушной обороне удалось уничтожить десятки российских ракет.

"Видим, что Запад атакован, атакован Центр, столицу, Юг, Восток. Все работают как могут, учитывая все силы и средства, которые у нас сегодня есть", — подчеркнул Юрий Игнат.

Ракетная атака оккупантов 10 февраля

Утром 10 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. К сожалению, в некоторых областях зафиксированы "прилеты". Цель – объекты инфраструктуры и жилые дома. В результате ракетных ударов ранены гражданские люди.

Из-за обстрелов ряд населенных пунктов остался без света и водоснабжения, введены аварийные отключения. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате массированной ракетной атаки повреждение энергетических объектов произошло в шести областях. В частности, попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры. Самая сложная ситуация сейчас в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Карта боев 9 февраля: россияне штурмуют позиции ВСУ в Донецкой и Луганской областях

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