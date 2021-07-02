Задохнулись от испарений: родные погибших в колодце отца и сына в Одесской области рассказали подробности трагедии

Задохнулись от испарений: родные погибших в колодце отца и сына в Одесской области рассказали подробности трагедии

Как только люди оказались на глубине, сразу задохнулись.

В селе Казацкое Одесской области 9-летний мальчик и его отец погибли в заброшенном колодце.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Многодетная семья пасла скот на пастбище возле села. Младший сын решил обежать его, чтобы отогнать коров, но вдруг исчез. Сначала родители думали, что он побежал домой - обыскали всю деревню, и не нашли ребенка.

Впоследствии решили проверить пастбище, где еще с советских времен остались заброшенные земельные емкости, где хранилась продукция бывшего винзавода. В одном из таких колодцев и лежал мальчик. Предварительно — в высокой траве он не увидел отверстия и упал на глубину более чем 5 метров. А там получил смертельное отравление парами метана.

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Отец бросился доставать сына, но только вскочил вниз, потерял сознание. После отравления ядовитым газом он тоже не выжил. «Там сорняки и там яма была, как земля, и он не увидел и упал туда. Затем ушел муж, мы его обыскали, ушел муж и он хотел сына спасти», — рассказывает жена и мама погибших Анжела Ротару.

На поверхность тела погибших уже достали спасатели в кислородных аппаратах.

«Отец бросился доставать и там остался. В одном из колодцев кажется или ядохимикаты, или мазут. Они задохнулись, они не погибли, а задохнулись», — убеждает сосед погибших Виктор.

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