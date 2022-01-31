Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Задушили и обворовали: "продавцам меда", убившим пенсионерку во Львовской области, избрали меру пресечения

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Задушили и обворовали: "продавцам меда", убившим пенсионерку во Львовской области, избрали меру пресечения

Подозреваемые в убийстве были судимы.

Во Львовской области люди, представившиеся продавцами меда, убили 80-летнюю пенсионерку. Мужчине и женщине избрали меру пресечения.

Детальнее о несчастном случае — в сюжете ТСН.16:45 за 31 января.

Нашла убитую Марию родственница, ухаживавшая за старухой. Кристина Вишневская увидела открытую калитку и дверь. "Звала ее. Зашла в дом, а в пороге были видны ноги на полу. Я подумала, что она еще жива. Может, ей плохо стало. Прикоснулась к руке, а рука каменная", — говорит внучка убитой.

Женщина вызвала полицию и скорую. Впоследствии выяснилось, что убийство произошло еще два дня назад. Кроме того, пенсионерку ограбили. Погибшая знала своих убийц, говорит племянница. Мол, летом у них покупала мед.

В тот день в дом пострадавшей вошли мужчина и женщина. Они представились продавцами меда, рассказывают в полиции. "Один из участников отвлекал пенсионерку. Другая участница должна была совершить кражу, но пенсионеркой были они разоблачены. Завязалась потасовка. Смерть наступила в результате механической асфиксии, то есть в результате удушения", — говорит начальник Дрогобычского районного отделения полиции Василий Петрик.

Во Львовской области мошенники убили пенсионерку, когда она их разоблачила

Во Львовской области мошенники убили пенсионерку, когда она их разоблачила

После убийства злоумышленники украли мобильный телефон женщины, золотые украшения, четыре тысячи гривен и скрылись. Через сутки подозреваемых задержали. Ими оказались местная жительница и житель Харькова. Оба ранее судимы.

Злоумышленникам уже избрали меру пресечения. Суд арестовал их два месяца без права внесения залога. Между тем полицейские проверяют, причастны ли подозреваемые к аналогичным преступлениям. Продавцов меда на улицах Борислава видели часто. Наведывались эти люди и к соседке убитой, но она их прогнала.

Задержанной женщине инкриминируют разбой. за это преступление ей грозит до восьми лет. Сообщника за убийство могут заключить в тюрьму пожизненно. В полиции говорят, что злоумышленники охотятся именно на пожилых и одиноких людей. Их легче обмануть. Правоохранители еще раз напоминают пенсионерам, чтобы те никого не впускали в дом и не верили рассказам незнакомцев.

Следующая публикация