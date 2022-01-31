Задушили и обворовали: "продавцам меда", убившим пенсионерку во Львовской области, избрали меру пресечения

Подозреваемые в убийстве были судимы.

Во Львовской области люди, представившиеся продавцами меда, убили 80-летнюю пенсионерку. Мужчине и женщине избрали меру пресечения.

Детальнее о несчастном случае — в сюжете ТСН.16:45 за 31 января.

Нашла убитую Марию родственница, ухаживавшая за старухой. Кристина Вишневская увидела открытую калитку и дверь. "Звала ее. Зашла в дом, а в пороге были видны ноги на полу. Я подумала, что она еще жива. Может, ей плохо стало. Прикоснулась к руке, а рука каменная", — говорит внучка убитой.

Женщина вызвала полицию и скорую. Впоследствии выяснилось, что убийство произошло еще два дня назад. Кроме того, пенсионерку ограбили. Погибшая знала своих убийц, говорит племянница. Мол, летом у них покупала мед.

В тот день в дом пострадавшей вошли мужчина и женщина. Они представились продавцами меда, рассказывают в полиции. "Один из участников отвлекал пенсионерку. Другая участница должна была совершить кражу, но пенсионеркой были они разоблачены. Завязалась потасовка. Смерть наступила в результате механической асфиксии, то есть в результате удушения", — говорит начальник Дрогобычского районного отделения полиции Василий Петрик.

Во Львовской области мошенники убили пенсионерку, когда она их разоблачила

После убийства злоумышленники украли мобильный телефон женщины, золотые украшения, четыре тысячи гривен и скрылись. Через сутки подозреваемых задержали. Ими оказались местная жительница и житель Харькова. Оба ранее судимы.

Злоумышленникам уже избрали меру пресечения. Суд арестовал их два месяца без права внесения залога. Между тем полицейские проверяют, причастны ли подозреваемые к аналогичным преступлениям. Продавцов меда на улицах Борислава видели часто. Наведывались эти люди и к соседке убитой, но она их прогнала.

Задержанной женщине инкриминируют разбой. за это преступление ей грозит до восьми лет. Сообщника за убийство могут заключить в тюрьму пожизненно. В полиции говорят, что злоумышленники охотятся именно на пожилых и одиноких людей. Их легче обмануть. Правоохранители еще раз напоминают пенсионерам, чтобы те никого не впускали в дом и не верили рассказам незнакомцев.