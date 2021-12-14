Задохнулось еще до появления на свет: детали скандала в частном роддоме, где погиб младенец

Задохнулось еще до появления на свет: детали скандала в частном роддоме, где погиб младенец

Врач несвоевременно назначил кесарево сечение и девочка задохнулась. Медику грозит до 3 лет лишения свободы.

Вокруг частного родильного в Киеве возник скандал. Прокуратура вручила подозрение врачу-гинекологу, обвиняемому в смерти новорожденной Веры Косоговой. Это произошло больше года назад. Судмедэкспертиза установила, что врач несвоевременно назначил кесарево сечение и девочка задохнулась. Медики обвинения отвергают. Мать же ребенка рассказывает еще и об издевательствах над ней и ребенком в заведении.

Об этом идет речь 14 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Всю беременность за дочерью Лиды наблюдали в частном роддоме в Пуще-Водице. За 2 недели до родов женщина почувствовала боль внизу живота, началось кровотечение. Лидия сразу же поехала в роддом, однако врачи вернули ее домой. Дома кровотечение прошло.

Настал день родов. Лиду подключили к датчику КТГ – мониторингу, следящему за сердцебиением ребенка.

"Живот просто разрывался от боли. Я попросила эпидуральную аналгезию, мне отключили датчики КТГ и в течение 40 минут не было данных о сердцебиении", — рассказывает женщина.

Когда подключили назад, сердца уже не было слышно. Девочка родилась с мертвым мозгом. Но врачи, по словам Лиды, сначала это скрывали.

Вера сама не дышала. Температуру держали искусственно. Все это время, говорит Лида, их дочери кололи адреналин, чтобы поддерживать жизнедеятельность. Женщина сняла на камеру шприц с ним. По ее словам, медики попросту не хотели фиксировать факт смерти.

Также женщина жалуется на отношение врачей и директора клиники к ней и мужу.

"Они так и не сказали, что была асфиксия. Рассказывали, что это карма, божья воля, главврач заявил, что это моя матка задушила ребенка. Сказали, что это я нагрешила очень сильно, что я еще молода и могу родить здорового ребенка", — вспоминает Лидия.

Вера умерла уже в паллиативном отделении другого заведения Киева. Младенец прожил всего 55 дней. Производство начали по статье "ненадлежащее исполнение служебных обязанностей" врачами. Судмедэксперты установили, что Лиде требовалось срочное кесарево сечение, которое сделали позже, чем на час.

Подозрение вручили акушеру-гинекологу Николаю Коваленко, который делал кесарево и в тот день был дежурным.

Директор родильного в комментарии ТСН отказал, пригласив на экскурсию, но через час передумал и снова отказался. Подозреваемый свою позицию для ТСН озвучил по телефону и заявил, что виновным себя не считает.

Всего за беременность и роды Лида с мужем заплатили более ста тысяч гривен. Случай Веры считается нетяжким преступлением и врачу грозит до 3 лет лишения свободы. В настоящее время он находится на работе.

Напомним, что мужчина затряс до смерти 3-месячного младенца.

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