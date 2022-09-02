Задымление из-за пожаров в Киевской области: для кого смог может быть опасным и почему стоит беречься

Спасатели говорят, что горение торфяников – явление сезонное и убеждают, что контролируют ситуацию. В то же время врачи советуют уберечься от воздействия загрязненного воздуха.

Угарный дым накрыл Киевщину. Уже третий день подряд, сразу в нескольких районах области – Бучанском и Вышгородском – горят торфяники.

Как говорится в сюжете ТСН, копоть быстро разносит ветром, поэтому чуть ли не во всем Киеве поволока и неприятный запах в воздухе. В ГСЧС говорят, что горение торфяников – явление сезонное и убеждают, что контролируют ситуацию.

В частности, в Дымере на Киевщине уже несколько дней горит плодородный слой почвы, торф. И таких возгораний по всей области с десяток.

Киев и область – в дыму: спасатели вторые сутки тушат торфяники

Киевщина – богата залежями торфа. Горит – регулярно. В этом году возгорания начались еще в конце августа, спасателями уже удалось локализовать большинство из них. Некоторые тлеют до сих пор.

Пожарные заливают ячейки водой и раскапывают лопатами. Хоть площадь и не большая, но угар уходит в воздух.

Даже небольшие очаги воспламенения вместе, в куче, в разных местах поднимают в небо тонны твердых частичек продуктов сгорания. Далее они скапливаются над городами и деревнями в виде смога.

Утром дышать дымом и закрывать окна пришлось во многих районах столицы. Даже в пригороде люди снимали туман на камеру и выкладывали в Сеть.

Самые плохие показатели – сто из ста – автоматическая система мониторинга воздуха зафиксировала на правом берегу и столичном Подоле. Но не торфяниками единственным, дым к мегаполису тянет из Чернобыля. Известно, что возле Припяти, на границе с Беларусью, тоже горит. Работу спасателей там усложняют мини поля и разрушенные мосты. Не способствует гашению и погода: сухая и маловетренная. Дождей, которые могли бы помочь тушению – метеорологи не прогнозируют.

"Ветер на территории Украины, преимущественно в Киевском регионе — преобладает с севера, с северо-запада. В течение следующих нескольких дней он особо меняться не будет. Это как раз способствует тому, что все эти продукты сгорания будут переноситься в столицу. Единственное, что можно сказать — его скорость не слишком интенсивная и какого-то быстрого переноса не будет. Чувствуется удушье", — говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Такое состояние воздуха не является смертельно опасным, но это большая опасность для детей, аллергиков и людей с болезнями дыхательных путей. Дым может спровоцировать насморк, заложенность носа, головные боли и головокружение, поэтому врачи советуют беречься.

Задымленность наблюдается не только в Киевской области. На юге и востоке страны в результате вражеских обстрелов регулярно пылают леса и поля. Коптит и на западе. По всей стране на полях и приусадебных участках люди жгут хлам, несмотря на запрет. Это – самая главная причина возгораний на Киевщине, говорят спасатели.

Специалисты говорят, что ежегодно примерно в это время значительно активизируется возгорание. Это связано с тем, что во многих местах – полевые работы. Люди начинают сжигать траву, костер и уже они перебрасываются на торфяники.

Каждое из возгораний — пожарным приходится ликвидировать вручную. Чтобы облегчить работу и хоть как-то снизить в воздухе количество вредных веществ, спасатели призывают не сжигать сухостой.

Напомним, по состоянию на утро 2 сентября Киев оказался на втором месте мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом.

По состоянию на 16:25 Киев в рейтинге самых загрязненных городов мира опустился со второго на 39-е место. В настоящее время индекс загрязнения воздуха в столице составляет 53 (умеренный уровень загрязнения – ред.) при норме в 50.

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