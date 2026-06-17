Загадка рынка труда: почему в Украину массово уезжают работники из экономически развитой страны

Александр Гладун

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Согласно данным государственных реестров, наибольшее количество официальных трудовых мигрантов приезжает в нашу страну не из бедных регионов мира, а из вполне стабильной и экономически развитой Турции.

Об этом говорится в интервью ТСН.ua с заместителем директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александром Гладуном.

Александр Гладун откровенно признает, что с точки зрения классической экономической демографии лидерство Турции в украинских реестрах трудоустройства трудно поддается логическому объяснению. Обычно главной движущей силой трудовой миграции в мире является существенная разница в уровне жизни и доходах между страной-донором и страной, принимающей рабочую силу.

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В случае с нынешней ситуацией этот закон миграции почему-то не срабатывает.

«Мне лично довольно сложно объяснить эту статистическую тенденцию с чисто научной точки зрения. Уровень жизни в современной Турции, ну, скажем так, как минимум не ниже, чем в Украине. И почему именно турецкие граждане в таком количестве едут работать к нам — однозначно сказать сложно. Например, можно легко и логично объяснить, почему в Украину едут на заработки люди из отдельных азиатских регионов, в частности из той же Индии или Бангладеш. Там базовый уровень жизни объективно значительно ниже, чем у нас, поэтому для них это финансово оправдано. А вот почему лидером является Турция — это настоящая загадка», — отметил он.

Впрочем, ученый выдвигает вполне реалистичную прагматическую гипотезу. Скорее всего, отмечает демограф, речь идет не о спонтанном потоке отдельных турецких гастарбайтеров, а о крупной корпоративной миграции. Крупные турецкие строительные, инфраструктурные или логистические предприятия, которые годами успешно работают в Украине и выполняют масштабные подрядные работы, просто целенаправленно привлекают для выполнения сложных специфических задач своих проверенных граждан.

Другая, гораздо более серьезная проблема украинского рынка труда заключается в том, что государственные органы рассматривают ситуацию исключительно через призму выданных документов. На данный момент ни одно ведомство в Украине не способно назвать точную цифру — сколько именно иностранцев реально проживает и работает в стране по так называемому «накопленному итогу» за последние годы.

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Система фиксирует лишь сам факт выдачи разрешения на работу, но после этого полностью теряет человека из поля зрения.

Подробнее читайте в материале: «Мягкая денационализация»: грозит ли Украине «тихое захватывание» мигрантами — демограф шокировал своим прогнозом

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