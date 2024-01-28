Загадочная болезнь "Х": инфекционистка Ольга Голубовская рассказала о новой мировой угрозе

Мир готовится к новой пандемии из-за загадочной болезни "Х". По прогнозам ВОЗ, неизвестное заболевание может быть в 20 раз опаснее коронавируса.

Насколько реальна вспышка новой пандемии и как нужно к ней готовиться сайту ТСН.ua рассказала в интервью известная врач-инфекционист, профессор Ольга Голубовская.

Ольга Голубовская

Сборное понятие и смертоносный прогноз

– Заявление ВОЗ о новой пандемии взволновало многих украинцев. Расскажите насколько угрожает эта загадочная болезнь "Х" и вообще возможна ли новая пандемия?

– Болезнь "Х" – это собирательное понятие. Таким названием обозначен возбудитель, который гипотетически может вызвать новую пандемию. Специалистами обсуждается целый ряд возможных возбудителей, в том числе пандемический вариант гриппа и птичий грипп. Но пока нет никаких четких возбудителей, они не известны.

В 2018 году нас предупреждали о новой пандемии и после этого предупреждения мы получили вирус SARS-CoV-2 и возбудитель COVID-19. Как будет в этот раз – никто не знает.

В 2021 году на Всемирной ассамблее здравоохранения нас предупредили, что миру грозит новая пандемия, ее возникновение только дело времени. Сейчас эта тема снова обсуждается и звучат предупреждения от специалистов. Но никаких возбудителей пока нет – все на уровне теорий и обсуждений.

Болезнь "Х" – это сборное понятие/коллаж ТСН.ua

– Говорят, что болезнь "Х" в 20 раз будет более смертоносной, чем коронавирус. Правда ли это?

– Да. Специалисты именно так и говорят, что мир ждет новая пандемия, которая будет более смертоносной, чем COVID-19. А коронавирус был действительно очень страшной болезнью, унесшей много жизней. Но на самом деле это не самое страшное, что уже было с человеческой популяцией.

На чьи плечи упадет новая пандемия

– Расскажите, как Украина должна готовиться к возможной пандемии?

– К этому должны готовиться, и я подозреваю, что они уже готовятся, прежде всего наши системы противоинфекционной защиты, которые были сильно потрепаны во время каденции госпожа Супрун (экс-руководителя Минздрава Украины). Под словом "потрепанные", я имею в виду, что у нас разрушили санитарно-эпидемиологическую службу. Пять лет наши учебные заведения не выпускали эпидемиологов!

Когда произошла вспышка коронавируса – нам наконец-то вернули главных санитарных врачей и возобновили подготовку эпидемиологов. Поэтому сейчас ситуация несколько лучше, чем была в 2019 году, хотя еще далека от совершенства. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Ведь коронавирус мы прошли не с самым плохим результатом, несмотря на всю разруху в системе. По крайней мере, без столь страшной госпитальной летальности, которая была во многих развитых странах мира.

Поэтому думаю, что в случае возникновения новой пандемии, наши специалисты на местах будут, как всегда, все вытаскивать на собственных плечах.

О пандемии коронавируса предупреждали еще в 2018 году / Фото: Associated Press

Люди должны быть осведомлены

– По вашему прогнозу, когда эта загадочная болезнь "Х" может стать реальностью?

– Без понятия. Этого никто не знает, потому что это совершенно непредсказуемая вещь. Ее можно предсказать в том смысле, как пишут и говорят сейчас специалисты, она точно будет, а когда именно этого никто не скажет.

Вообще мы живем в таком мире, где биологические угрозы вполне реальны. На всемирных конгрессах по биологической безопасности выступают ключевые мировые фигуры, отмечая, что уникальные возможности секвенирования генома делают биологические угрозы для людей чрезвычайно реальными. Повлиять на это мы, к сожалению, никак не можем. Поэтому должны готовиться. Эпидемиологи – по своему профилю, чтобы больных было как можно меньше, а клинические врачи – спасать уже больных людей, чтобы они своевременно получали терапию. Работа государства должна быть направлена на повышение уровня осведомленности общества.

Работа государства должна быть направлена на повышение уровня осведомленности общества / Фото: УНИАН

Лучше бы оставалось пугалкой

– Некоторые из скептиков говорят, что новости о болезни "Х" – это очередная пугалка, которая кому-то очень выгодна. Что вы думаете по этому поводу?

– Возможно и так. Но, простите, если эта пугалка озвучивается на столь высоком уровне, то все выглядит слишком серьезно. Ведь в 2018 году нас тоже предупреждали, что будет пандемия. Соответствующие эксперты ВОЗ делали по этому поводу заявления. А в это время в Украине занимались разрушением санитарно-эпидемиологической службы…

Поэтому, когда подобные заявления делаются на столь высоком уровне, а не где-то на кухне, то к ним следует прислушиваться и относиться очень серьезно, а главное – готовиться. Как врач скажу – лучше бы эти прогнозы не сбылись и остались только пугалкой.

Об угрозе новой пандемии заявляют на высоком уровне / Фото: Associated Press

Как нужно готовиться

– Готова ли Украина к новой пандемии да еще и в условиях войны?

– Система готовности должна быть. Наши эпидемиологи, которых в свое время успели облить грязью с ног до головы, ежегодно прогнозировали грипп и расписывали, каким именно он будет. Реально оценивалась готовность к эпидемии каждого региона, подсчитывалось сколько есть в наличии медицинских препаратов, антибиотиков, тест-систем, достаточно ли у нас лабораторий и персонала в них. Всё это делалось ежегодно.

Эпидемиологи четко прописывали нам, что нужно делать, если будет 10 или 20 тысяч больных, а также каким должен быть алгоритм действий, когда будет 100 или 200 тысяч больных. Какие больницы нужно будет перепрофилировать в первую очередь, где взять дополнительный персонал. Все это входит в понятие "готовность к пандемии". Вспомните, как во многих странах во время коронавируса в больницы возвращали медиков-пенсионеров, потому что элементарно некому было работать с больными.

Все, что я перечислила, должно и сейчас находиться в стадии повышенной готовности. А вот ведется ли такая подготовка сейчас, я не знаю, потому что это не в моей компетенции.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, какой вирус атакует сейчас Киев: зафиксированы летальные случаи.

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