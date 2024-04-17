"Загадочная китайская душа": справился ли Олаф Шольц с четырьмя принципами Си Цзиньпина по войне и Украине

Как и ожидалось, визит Олафа Шольца в Пекин не принес прорывных результатов. Следующим убедить Си Цзиньпина или, по крайней мере, попытаться понять его настроения и пределы возможного компромисса попробует Эммануэль Макрон в Париже.

Очередная европейская попытка понять "загадочную китайскую душу" происходит на фоне предвыборной политической турбулентности в США, от которой лихорадит весь мир. Неопределенность, которой уже веет от второго возможного "пришествия" Дональда Трампа в Белый дом, заставляет ключевых европейских лидеров балансировать, пытаясь понять позицию друзей своих врагов.

"Нейтральность" Китая в вопросе войны России против Украины уже всем ясна. А вот над границами, в которых Пекин может поддерживать Москву, не пересекая красные линии — оказание прямой военной поддержки оружием — наши союзники решили поработать. У канцлера Шольца это не очень получилось, еще и учитывая, что немецкая экономика не в лучшем состоянии, да и США давят, чтобы Европа сворачивала свое экономическое и прежде всего технологическое сотрудничество с Китаем. А если к власти в Америке придет Трамп и продолжит еще более жесткую торговую войну с Пекином, Европе не поздоровится.

Попытки заглянуть в глаза Си Цзиньпину в мае продолжит президент Франции Эммануэль Макрон во время визита китайского лидера в Париж. И все это совпадает с визитом Путина в Пекин и первым учредительным саммитом Формулы мира президента Зеленского в Швейцарии в середине июня. И вряд ли Китай удастся убедить изменить свою позицию по поводу войны России против Украины. Прямо во время визита Олафа Шольца в Китай Си Цзиньпин объявил о "четырех принципах урегулирования войны", которую Пекин упорно продолжает называть "внутренним украинским кризисом".

О чем же был этот двухдневный визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай? К чему теперь готовиться президенту Франции Эммануэлю Макрону? Как Си Цзиньпин видит урегулирование войны России против Украины? Читайте в статье заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука.

Си, "Фольксваген" и Берлин: наследие Меркель

13-16 апреля состоялся визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай. Это уже второй визит главы немецкого правительства в КНР. Похоже, что традиция посещений Пекина, сформированная еще при канцлере Ангеле Меркель, не теряет актуальности.

Это и неудивительно. Большинство прогнозов указывает, что Германия медленно сползает в рецессию. Соответственно, для ее экспортоориентированной экономики крайне важны рынки, в том числе и азиатские. Перспектива смены президента США на Дональда Трампа вызывает в Берлине не беспокойство, а нервозность. Шольц прекрасно помнит, как непросто было его экс-шефине Меркель наладить диалог с своенравным американским лидером. Следовательно, Германии нужно иметь страховку на случай, если отношения США-ЕС снова пойдут по траектории торговой войны (тем более, что нерешенных вопросов в двусторонних отношениях остается немало).

Раньше такой страховкой были тесные отношения с Китаем и дешевый российский газ. От газа немцы отказались, но потерять еще и Китай было бы очень болезненно. В этом вопросе социал-демократ Шольц имеет поддержку среди представителей крупного капитала Германии (в поездке в Китай его сопровождали представители крупных немецких предприятий, а свои интересы в КНР имеют BASF, Siemens, Mercedes и Volkswagen).

Однако не все так просто. Сначала дипломатическая стратегия "воинственных волков" Китая на протяжении коронакризиса, затем пророссийский нейтралитет Пекина, а также санкции, примененные к европарламентариям (среди которых и немцы), а также к отдельным немецким политикам и даже аналитическим центрам, испортили двусторонние отношения и заставили немцев перестать воспринимать Китай как добродушную панду из Берлинского зоопарка.

США, в отношении которых Германия полагается на безопасность и ядерный зонтик, давят на Берлин относительно сокращения сотрудничества с Пекином. Партнеры из Центрально-Восточной Европы вторят оговоркам Вашингтона, продвигают (прежде всего Литва) углубление отношений с Тайванем и отказываются от контрактов с китайскими компаниями.

Вопрос сотрудничества Китая с Россией также раздражает многих на обоих берегах Атлантики. В преддверии визита Шольца в Китай и президент Франции Эммануэль Макрон, и президент Украины Владимир Зеленский пообщались с немецким канцлером и призвали его повлиять на Пекин, чтобы тот в свою очередь повлиял на Путина.

С чем Шольц едет назад: четыре принципа Си

По большому счету, как писала немецкая пресса в преддверии визита, немецкий лидер оказался между молотом и наковальней. Сохранить конструктивные отношения с Китаем, и при этом стать голосом всех имеющих к Пекину претензии и требования – непростая дипломатическая задача.

Успехи визита пока выглядят сомнительными. Требования Германии открыть китайские рынки для европейских товаров и при этом не субсидировать китайские предприятия, экспортирующие в ЕС (прежде всего производителей электрокаров и других товаров, способствующих зеленому переходу), были восприняты Китаем как "несправедливые".

Сомнительны и достижения на "украинском треке". Действительно, в ходе переговоров стороны еще раз подтвердили, что использование ядерного оружия недопустимо. Китай имеет в этом свой очевидный интерес – нарушение табу на использование ядерных вооружений неизбежно приведет к окончательному разрушению режима нераспространения, а значит, "ядерка" может появиться и у соседей Китая – Японии и Северной Кореи – и такая перспектива отнюдь не радует Си Цзиньпина.

А вот вопрос участия КНР в швейцарском саммите Формулы мира, инициированном Украиной, остается подвешенным. Китай настаивает, чтобы в нем участвовала и Россия. Мол, без этого диалог будет неполноценным и бесперспективным. Конечно, оговорку китайцев можно проигнорировать. Однако встреча советников безопасности в Джидде (Саудовская Аравия) в прошлом году показала: там, где появляются китайские представители, за ними подтягиваются и представители их сторонников из числа незападных государств (из Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки). А вот бойкот со стороны Китая может привести к оттоку желающих появиться на мирном саммите.

Другое заявление китайского руководства, совпавшее по времени с визитом Шольца, тоже неоднозначно. Речь идет о четырех принципах урегулирования "конфликта в Украине" (именно так Китай продолжает называть войну России против Украины).

Первым принципом является приоритет мира и стабильности и сдержанность от эгоистических достижений. Этот приоритет можно воспринимать в равной степени и как сигнал Москве, и как сигнал Киеву. Москве стоит остановиться на достигнутом и забыть о претензиях на крупные города Украины и на выход к административным границам Донецкой и Луганской областей. Однако и Киеву тоже нужно забыть о планах на границы 1991 года.

Второй принцип – опасен для Украины. Он указывает на то, что следует прекратить подливать "масла в огонь" — читайте "ограничить поставки оружия в Украину". Однако и здесь при желании можно найти сигнал Западу от Китая: "Если ограничите поддержку вы, то и с нашей стороны поддержка России уменьшится".

Третий принцип – создать условия для восстановления мира и воздержаться от любых эскалаций. Этот принцип отличается своей обтекаемостью и толковать его каждая сторона может в свою пользу, поэтому следует воспринимать его скорее как дань традиции китайских дипломатических формулировок.

А вот четвертый принцип – снизить негативное влияние на мировую экономику и воздерживаться от действий, которые могут нарушить глобальные индустриальные сети и цепочки снабжения. И вот здесь мы видим, что Китай сигнализирует европейцам – пора возвращаться к диалогу и сотрудничеству. Потому что американцы далеко, и неизвестно, чего от них ждать, россияне агрессивны и непредсказуемы, и только Китай готов говорить с ЕС на понятном европейцам языке цифр. Именно этот четвертый принцип доказывает, что если для кого-то экзистенциальная война, то для Пекина — это шанс на возобновление работы с ЕС. Ну и, конечно, это шанс для Берлина удержать экономику на плаву и дальше задавать тон в европейских бюджетных процессах.

Нельзя исключать, что за кулисами также прощупывалось, готовы ли европейцы, в случае "заморозки" войны в Украине, платить китайским компаниям за восстановление Украины.

В настоящее время европейская игра не завершена. После канцлера Китай должен посетить немецкий вице-канцлер Роберт Габек и министр иностранных дел Анналена Бербок. Очевидно, они напомнят, что ЕС — это не только о деньгах, но и о ценностях, и на фоне Олафа Шольца сыграют роль плохих немецких полицейских.

Китайский глава Си также планирует встретиться с французским президентом Макроном в мае в Париже. Пока Россия думает, что воюет с Америкой, а США делают вид, что этого не происходит, Китай активно играет свою игру с Европой, а Германия находится на острие этой игры.