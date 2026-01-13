Загадочная переписка с ФСБ и переезд: новые подробности о резне в школе Киева

Школа, где произошла трагедия

Обычная школа на киевской Оболони стала местом кровавой драмы. Ученик 9-го класса, подготовив экипировку и оружие, напал на учительницу истории и своего одноклассника. Пока врачи борются за жизнь пострадавших, правоохранители изучают содержимое телефона нападавшего, где обнаружили переписку с вражескими спецслужбами.

Детали инцидента выяснял корреспондент ТСН Иван Воробьев.

Нападение в маске и каске: хронология событий

Трагедия произошла утром во время учебного процесса. 14-летний школьник пришел на занятия подготовленным: с собой у него был нож, каска и маска.

Полиция Киева: «В уборной подросток надел заранее подготовленную каску и маску, после чего забежал в помещение класса и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и одноклассника. У несовершеннолетнего пострадавшего зафиксированы множественные колото-резаные раны спины и предплечья, а у учительницы — тяжелые ранения рук и живота».

Учительницу истории срочно прооперировали, она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Одноклассник нападавшего, который пытался защитить педагога, также находится в больнице «Охматдет». Сам нападавший после инцидента закрылся в туалете и нанес ранения себе, однако его состояние сейчас удовлетворительное, он находится под стражей в медицинском учреждении.

Версия о буллинге и переписке с врагом

По информации СМИ, нападавший — сын сотрудника полиции, семья которого недавно переехала в Киев из Днепропетровской области. Директор школы и одноклассники характеризуют парня как «тихого и неконфликтного». Версию о травле (буллинге) в школе родители и ученики отрицают.

Однако при осмотре техники задержанного всплыли шокирующие подробности.

Правоохранители: «Сейчас устанавливается мотив совершения преступления. Кроме того, обнаружена переписка с вероятными вражескими спецслужбами. Следственные действия продолжаются».

Реакция властей и состояние в школе

После нападения завуч приказала учителям закрыть все кабинеты на ключи и не выпускать детей даже в туалет, пока здание не проверила полиция.

Свидетельства учеников: «Были крики, много людей ходило. К нам пришла очень нервная завуч, сказала, чтобы нас закрыли на ключ и никто не выходил. Классный руководитель был с нами в кабинете».

В КГГА уже заявили, что этот случай находится на особом контроле. Во всех школах столицы планируют провести профилактические мероприятия и привлечь психологов для работы с детьми, которые стали свидетелями происшествия.

Что грозит нападающему?

Прокуратура уже подготовила подозрение по статье «Покушение на умышленное убийство двух или более лиц». Готовится ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

