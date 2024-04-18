Загадочная смерть 11-летнего Ильи в больнице Днепра: стали известны новые подробности трагедии

В августе прошлого года произошла трагедия в больнице имени Руднева в Днепре. В реанимацию после операций один за другим попали 11 пациентов. Трех из них спасти не удалось. В Министерстве здравоохранения сообщали, что к тяжелой побочной реакции предположительно привели препараты для внутривенного наркоза.

Через восемь месяцев, по состоянию на апрель 2024 года, ни один врач пока не был привлечен к ответственности. Отец погибшего 11-летнего Ильи Шишакова Роман рассказал ТСН.ua эксклюзивные подробности о ходе расследования.

В больнице обнаружили нарушения, которые шокируют родителей

В распоряжении мужчины оказались результаты комиссий, которые установили, что состояние ребенка было недооценено, медицинская помощь оказана с опозданием и не в полном объеме, а в больнице обнаружили вопиющие нарушения.

На следующий день после смерти мальчика Минздрав провел срочную внеплановую проверку больницы относительно соблюдения законодательства в сфере медицинской практики, подлежащего лицензированию.

Среди нарушений, как говорится в копии вывода, которое обнародовал и предоставил сайту ТСН.ua отец мальчика, среди прочего выявили отсутствие разработанных клинических маршрутов на состояния "Сепсис", "Шок" и "Полиорганная недостаточность". Именно этот диагноз указан в свидетельстве смерти 11-летнего Ильи.

"Для понимания: до 2017 года в Украине действовали общие клинические протоколы. С декабря 2016 года подавляющее большинство этих протоколов утратило силу, и больницы должны были разработать и внедрить новые клинические протоколы на основе мировой практики доказательной медицины. Простыми словами, они должны были взять существующие мировые практики, перевести на украинский язык и внедрить в больницы путем разработки клинических маршрутов пациентов. Клинические маршруты пациентов – это четкая инструкция и алгоритм действий врача в той или иной ситуации. Протокол и клинический маршрут не только обуславливают порядок действий при определенном диагнозе, но и критерии определения того или иного диагноза. И отсутствие этих документов на определенные состояния пациентов не позволяет определить даже соответствующий диагноз, не говоря уже о его лечении", – рассказал ТСН.ua Роман Шишаков.

Расследование трагедии в больнице Руднева в Днепре/Фото: Роман Шишаков

В акте Минздрава отмечается, что препарат для внутривенного наркоза использовался с нарушениями: один флакон применялся нескольким пациентам. Кроме того, больница не информировала соответствующие органы о чрезвычайных происшествиях, представляющих угрозу здоровью пациентов.

"Это именно тот препарат, определенные серии и партии которого изъяли из использования сразу после трагических событий. Препарат по инструкции следует использовать сразу после открытия упаковки, его запрещено держать открытым. При многократном применении возникает риск сепсиса. Как мы видим из акта Минздрава, само невыполнение этого пункта было зафиксировано проверкой. Также в инструкции к препарату написано, что он не содержит антимикробных консервантов, поэтому не предотвращает рост микроорганизмов. Перед применением следует набирать в асептических условиях сразу после открытия ампулы или флакона. После этого нужно сразу начать введение лекарственного средства. В асептических условиях. В акте Минздрава говорится, что бактериальные посевы эпидемиологически значимых помещений не проводились. Об асептических условиях не может идти речи”, – рассказал ТСН.ua Роман Шишаков.

Расследование трагедии в больнице Руднева в Днепре/Фото: Роман Шишаков

В акте также говорится, что детский врач-анестезиолог, проводивший общее обезболивание во время одной из операций, не имел сертификата врача-специалиста по специальности "Анестезиология".

"Это вообще отнимает дар речи", — говорит отец погибшего Ильи.

Расследование трагедии в больнице Руднева в Днепре/Фото: Роман Шишаков

Еще один документ, оказавшийся в распоряжении Романа Шишакова – это заключение клинико-экспертной оценки качества предоставления медицинской помощи местным Департаментом здравоохранения. В заключении говорится, что степень тяжести состояния ребенка была недооценена, медицинская помощь была оказана с опозданием и не в полном объеме. А некоторые действия врачей лишь усугубляли его тяжелое состояние.

Расследование трагедии в больнице Руднева в Днепре/Фото: Роман Шишаков

“Мало того, что они не знали, что делать, они еще при этом держали ребенка у себя, не переводили в больницу другого уровня, полностью осознавая свою беспомощность. Что это, как не преднамеренные действия? Каждая минута содержания моего сына в реанимации больницы Руднева отнимала его шансы на спасение и жизнь”, – считает Роман Шишаков.

Расследование трагедии в больнице Руднева в Днепре/Фото: Роман Шишаков

Расследование трагедии в больнице Руднева в Днепре/Фото: Роман Шишаков

По уголовному делу о трагедии в больнице, по словам отца, продолжается ряд экспертиз, которые могут занять еще несколько месяцев.

“Очень все медленно. А сроки давности по делу истекают”, – рассказал ТСН.ua Роман Шишаков.

Что сегодня происходит в больнице

Больница имени Руднева продолжает работать. Как сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского городского совета 2 апреля, идет расследование обстоятельств.

“В результате внутренней проверки, а также внешней проверки Минздрава, были разорваны трудовые контракты с четырьмя возможными участниками, исследованы причины инцидента. В настоящее время коллектив заведения заинтересован в объективном расследовании и готов сотрудничать с правоохранительными органами с целью установления истины по уголовным делам", – отметили в горсовете Днепра.

Главный врач больницы имени Руднева Игорь Македонский в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, что заведение работает в штатном режиме.

“Следствие продолжается. До сих пор никаких обвинений не предъявлено. Больница работает в полном объеме. Те лекарства, которые использовались, все они находятся под арестом и проходят обследование. У нас нет результатов ни патологоанатомического исследования, ни токсикологического исследования ”, – сообщил Игорь Македонский.

Относительно увольнения сотрудников больницы, по его словам, ситуация была "внештатной" и не касается течения расследования.

"Люди работали в полном объеме, но эти эмоциональные нагрузки побудили их написать заявление об увольнении", — рассказал Игорь Македонский.

Что произошло в больнице Руднева в Днепре

Напомним, ранее ТСН.ua подробно рассказывал, что происходило в больнице Руднева, когда произошла чрезвычайная ситуация, в чем родственники подозревают медиков и известно о расследовании дела.

Отец погибшего мальчика Роман Шишаков рассказал, что его сын Илья оказался в больнице 10 августа. Там ребенку должны были сделать операцию, которую давно планировали.

“Диагноз больничный называется фимоз. Это стандартная почти косметическая операция для мальчиков, связанная с половыми органами. Мы планировали ее достаточно давно. Но решили сделать сейчас. Два дня занимает операция – день вмешательства, следующий под наблюдением и домой”, – рассказал он ТСН.ua.

Илья Шишаков/Фото дал отец мальчика

Мужчина отметил, что семья обратилась в больницу имени Руднева не в первый раз. Он говорит, понимали, куда идут и к каким врачам. После операций плохо стало одновременно многим пациентам. Впрочем, врачи уверяли, что все хорошо.

По словам отца, состояние Ильи ухудшилось около четырех часов дня. Из организма мальчика не выходила жидкость, он стал жаловаться на боли в пояснице и ногах. Тело ребенка пожелтело, а губы посинели. Вечером мальчик стал покрываться пятнами, похожими на кровоизлияния, его положили в палату интенсивной терапии.

Утром 11 августа родителям Ильи сообщили, что его переводят в областную детскую больницу. По словам Романа Шишакова, у Руднева врачи уверяли, что "все под контролем". Ребенок был желтый, в пятнах, хилый, истощенный, но при сознании. В реанимациию мальчик попал в тяжелое состояние, у него начали отказывать внутренние органы.

“Почки уже не работают, поражения печени, легких и многих внутренних органов. На мой вопрос, каковы наши шансы выкарабкаться, врач говорит, что обычно положительный выход пациентов из этого состояния где-то 20-40%, но при условии, если вы к нам попадаете в первый день, вы к нам приехали во второй”, – рассказал ТСН.ua Роман Шишаков.

Илья Шишаков/Фото предоставил отец мальчика

Мужчина говорит, что Илья был первым пациентом, которого привезли из больницы имени Руднева. Около четырех часов дня 11 августа мальчику начали делать гемодиализ. Вскоре в больницу "скорой" начали привозить других пострадавших детей.

“В 10 вечера у него падает сатурация, его вводят в медикаментозный сон. Ставят на искусственную вентиляцию легких, откачивают около литра из легких кровавой жидкости и в 1:50 12 августа у него остановка сердца, 20-30 минут реанимации, врачей пять вокруг него было. И, к сожалению, реанимировать не удалось", – рассказал ТСН.ua Роман Шишаков.

Всех пострадавших детей и взрослых в больнице имени Руднева оперировали в течение трех дней – 8, 9 и 10 августа. По словам отца, врачи продолжали оперировать, несмотря на то, что несколько пациентов уже якобы были в тяжелом состоянии. По факту смерти пациентов в больнице имени Руднева после трагедии было открыто два уголовных производства.

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