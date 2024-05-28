Загадочная смерть директора школы в Киеве: коллеги и знакомые назвали две версии

В Днепровском районе Киева при загадочных обстоятельствах скончалась директор школы №81 Татьяна Зубар. Коллеги и знакомые этой женщины озвучили две противоположные версии трагедии, в то же время источники ТСН.ua в правоохранительных органах предполагают, что могло произойти самоубийство из-за сложных семейных обстоятельств.

Факт смерти директора в комментарии для ТСН.ua подтвердили заместитель районного управления образования Галина Тодосова и заместитель директора этой школы Ольга Фиголь.

"Нам сообщили об этом (о факте смерти — Ред.) в ее семье", — рассказала нам Галина Тодосова.

В то же время в правоохранительных органах нам сообщили, что из-за сложных семейных обстоятельств женщина выпала из окна, то есть не исключают самоубийства.

"Из-за сложных семейных обстоятельств ", — кратко ответили нам правоохранители.

В свою очередь, в районном управлении образования нам рассказали некоторые детали, предшествовавшие этим событиям.

"У Татьяны Владимировны мобилизовали сына и сразу отправили в Николаев. Она очень сильно это восприняла к сердцу, очень сильно. Даже взяла отпуск, потому что не могла думать о работе", — сообщили нам в управлении образования.

Между тем в соцсетях комментаторы, тоже знавшие директора, высказали свои предположения.

"Жаль, страшно и горько от того, что система и люди довели ее. Пусть останется на совести тех, кто ее обесценил и только обвинял. Вечная память", — прокомментировала трагедия одна из комментаторов.

На что другая ответила так: "Да, в последнее время она была как под микроскопом из-за одного неверного шага, из-за одной нелепой ситуации, в которой много неустановленных фактов. Безгранично жаль".

В комментарии для ТСН.ua одна из этих авторов не исключила, что директор могла очень близко к сердцу воспринять драку между учениками. Об этой драке некоторое время назад сообщалось в соцсетях – комментаторы утверждали, что ученик якобы получил травму полового органа.

Но в комментарии для ТСН.ua сразу два источника в правоохранительных органах опровергли то, что эта драка как-то связана со смертью директора. Официально опровергла это и заместитель директора школы Ольга Фиголь.

"От семьи, которая в скорби, мы знаем, что Татьяна Владимировна умерла. Случай с мальчиком и смерть Татьяны Владимировны не связаны ", – сообщила нам Ольга Фиголь, добавив, что другие подробности ей не известны.

Как действовать во время конфликтов в школах

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что сможет прокомментировать эту ситуацию в случае наличия официальных выводов, например, от правоохранительных органов.

В то же время он напоминает участникам образовательного процесса, что есть алгоритм действий, способный помочь учителям, ученикам и родителям последних в случае буллинга или моббинга.

"Если одним из участников травли: обидчиком, жертвой или свидетелем — является несовершеннолетнее лицо, то это буллинг (статья 173-4 КУоАП). Есть приказ № 1646 от 28.12.2019 Министерства образования и науки Украины, который четко определяет порядок действий в таком случае. Жертве травли надо обращаться с заявлением к руководителю учреждения. В течение одних суток руководитель учреждения обязан сообщить об этом в полицию, случай расследует ювенальная превенция, в учреждении образования должна быть создана и предоставить выводы комиссия. Если полиция составляет админпротокол, то дело может попасть в суд", – разъясняет Сергей Горбачев.

По его словам, чаще случаи травли между детьми или ребенка со стороны учителя. Хотя есть случаи, когда объектом травли со стороны несовершеннолетних может стать и учитель.

"В этих случаях нужно обращаться к руководителю заведения, который должно действовать в соответствии с приказом № 1646 от 28 декабря 2019 года", — говорит образовательный омбудсмен.

И добавляет: "Другая ситуация – когда травля или преследование взрослого человека со стороны другого взрослого человека. Например, со стороны коллеги или руководства. Это моббинг (статья 174-5 КУоАП). Там другой порядок действий. В таких случаях нужно обращаться в Государственную службы по вопросам труда, уполномоченной рассматривать такие ситуации".

Ранее сообщалось о том, что Минобразования назвало дату начала летних каникул.

Читайте также: