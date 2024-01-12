Загадочная смерть экс-заместительницы генпрокурора: появились новые детали

Информация о якобы выявлении признаков насильственной смерти пока не соответствует действительности, однако ни одна из версий не исключается.

Загадочная смерть экс-заместительницы генпрокурора и ее дочери. В полиции сделали громкое заявление! Что могло стать причиной смерти и какие версии рассматривает следствие?

Потрясающие детали рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Новые подробности смерти экс-чиновника

Неужели убийство ? Бывшая заместитель генерального прокурора Украины Ольга Колинько якобы могла быть убита. После вскрытия тела эксчиновщицы стало известно, что у нее перелом хрящей гортани. Это могло привести к сдавлению или подавлению. Такая информация появилась на страницах издания "Ракурс". Остальные СМИ подхватили эту новость.

Однако по состоянию на 12 января в полиции это опровергают. Информация, распространенная некоторыми СМИ, о якобы выявлении признаков насильственной смерти экс-замгенпрокурора Ольги Колинько пока не соответствует действительности. Обстоятельства происшествия будут выяснять еще несколько экспертиз. Об этом "Общественному" сообщила представитель Национальной полиции Украины Елена Бережная.

“То, что было распространено, мы не подтверждаем. Такой информации у нас нет в заключении и нам неизвестно, откуда она распространяется”, — сказала она.

Также пресс-секретарь сообщила, что на теле погибшей, как и на теле ее дочери, есть гнилостные изменения, поэтому окончательные причины смерти смогут установить только после экспертизы. По ее словам, собранные материалы отправили на экспертизы, которые продлятся несколько недель. Только после их завершения будет установлена причина смерти. Пока у правоохранителей нет оснований считать это совершением умышленного убийства, но не исключаются никакие версии, добавила спикер нацполиции.

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“В Уголовном кодексе нет такой статьи как “несчастный случай”. Поэтому все производства со смертью открываются по статье 115 (преднамеренное убийство), так предполагает процедура. Признаков насильственной смерти, так как вчера эксперт осматривал наглядно – не было. Тем не менее, только по результатам судебно-медицинской экспертизы и других назначенных экспертиз будет установлена и причина смерти, и будут приняты дальнейшие процессуальные решения”, — сообщила Елена Бережная.

Напомним, тело экс-заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и ее дочери обнаружили в их квартирах 10 января. Наличия признаков насилия не наблюдалось. Затем стало известно, что женщины скончались в разное время. Ольга Колинько – два месяца назад, а ее дочь Ярослава – три недели назад. Более того, их тела нашли в квартирах, которые расположены друг напротив друга. Двери в помещениях были закрыты изнутри.

Первыми ударили тревогу соседи, заметившие, что накануне по стояку начала течь вода, а владельцы не открывали дверь. Правоохранители, вызванные соседями, выбили дверь, где и обнаружили тело женщины. Впоследствии обнаружили и тело дочери Ярославы. Известно лишь то, что Ольга Колинько, которой был 71 год, уже долгое время болела и даже не выходила из дома. В быту женщине как раз помогала ее дочь Ярослава. Жила она в квартире рядом, которая также принадлежала семье.

Кто такая Ольга Колинько?

В свое время Ольга Колинько была небезызвестной чиновницей. В 90-х и двухтысячных она занимала должность заместителя генерального прокурора Украины, а также возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме. Также Ольга Колинько была одним из главных следователей по громкому делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Ей несколько раз прочили пост генерального прокурора Украины, но главное кресло ГПУ она так и не получила.

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