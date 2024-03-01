Загадочная смерть мужчины после визита в ТЦК на Тернопольщине: соседи рассказали о странных обстоятельствах

Два года назад мужчина уже получал повестку, прошел медкомиссию, у него была эпилепсия и его вернули домой.

Полиция Тернопольщины расследует загадочную смерть 49-летнего местного жителя, который был доставлен без сознания в больницу из ТЦК города Бучач.

Как официально сообщила пресс-служба ГУ ЧП в Тернопольской области, по предварительным данным медики диагностировали у мужчины эпилепсию.

"При осмотре тела умершего видимых телесных повреждений и следов насильственной смерти не было обнаружено. Для установления причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу", — сообщила полиция Тернопольщины.

Также полицейские отметили, что сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с примечанием "Естественная смерть".

Как выяснил ТСН.ua, умерший был жителем села Медведевцы Тернопольской области и в последнее время жил здесь один.

"Два года назад этот житель получил повестку, проходил медицинскую комиссию. У него была эпилепсия, он был возвращен домой. Как он снова оказался в ТЦК – этого я не знаю. Все мы ждем выводов судебной экспертизы", – рассказала ТСН.ua староста села Медведевцы Галина Бабий.

Староста села добавила, что в сентябре 2024 года этот мужчина мог бы праздновать 50-летний юбилей.

В свою очередь, в городском совете города Бучач добавили, что вчера односельчане умершего приехали протестовать в центр города – для многих эта смерть стала настоящей загадкой.

Напомним, начальник Кременчугского РТЦК Мирослав Волков рассказал, что военнообязанный в мирное время проходит военно-врачебную комиссию один раз в пять лет. Но есть изменения к этому приказу, которые предусматривают прохождение ВЛК во время военного положения один раз в год.

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