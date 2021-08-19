Загадочная смерть из-за любви: на Закарпатье 19-летняя девушка оставила предсмертную записку и прыгнула с крыши (фото)

Загадочная смерть из-за любви: на Закарпатье 19-летняя девушка оставила предсмертную записку и прыгнула с крыши (фото)

Перед смертью девушка сделала в соцсети несколько публикаций, в которых говорила о любви.

В Мукачево Закарпатской области 19-летняя девушка опубликовала в соцсетях пост о неразделенной любви, после чего прыгнула с крыши многоэтажки.

Информацию об инциденте ТСН.ua подтвердили в Нацполиции Закарпатской области.

Происшествие случилось вечером 18 августа в микрорайоне Росвигово. Там 19-летняя студентка прыгнула с крыши 9-этажного дома. От полученных травм девушка скончалась на месте.

"Сообщение о происшествии нам поступило от медиков. Травмы на теле предварительно были характерны падению с высоты. На месте полицейские впоследствии обнаружили и предсмертную записку. Что именно произошло, будем устанавливать в рамках открытого уголовного производства", — рассказали ТСН.ua в пресс-службе Нацполиции области.

По словам знакомых девушки, она работала мастером маникюра в салоне красоты. Незадолго до смерти студентка якобы общалась со своей знакомой и интересовалась у нее, где в городе можно найти "высотку с открытой крышей", пишет одно из местных изданий.

Ранее девушка также опубликовала в соцсетях снимок с отдыха. В описании к публикации студентка написала: "Если ты любишь кого-то по-настоящему, то просто не замечаешь других". В то же время ее последнее "сторис" в инстаграме — стихотворение о "неразделенной любови".

По факту происшествия правоохранители проводят проверки.

Напомним, что в Хмельницкой области мужчина спас 17-летнюю девушку от суицида. Она истекала кровью и звала на помощь.

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