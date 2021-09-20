Загадочная смерть предпринимательницы из Полтавы: ночевала в машине на обочине между селами, а потом исчезла

Тело Анны нашли на дне реки Ворскла.
Неделю родные, волонтеры и полиция разыскивали 35-летнюю Анну Соляник — предпринимательницу из Полтавы. Мама надеялась, что женщина просто поехала устраивать личную жизнь. Но тело Анны нашли на дне реки Ворскла. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. Но в самоубийство не верят ни друзья, ни родственники.
Об этом 20 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Анна была в 30 километрах от Полтавы, где жила. Жила в машине между двумя деревнями. Местным объяснила, что сломалась, от помощи отказывалась, говорила, что за ней должны приехать. Заходила в местный магазин за продуктами.
В машине Анна прожила три дня, говорят местные, а затем исчезла.
Машина стояла пустая. Селяне даже на это не обратили внимания.
Но, когда тревогу забила мать Анны, женщину начали разыскивать по Полтавщине. Полиция и волонтеры прочесывали местность там, где ее видели в последний раз — вблизи села Семьяновка — и нашли мертвой в реке Ворскла.
"Признаков насильственной смерти не было. Мы получили заключение, что женщина погибла в результате утопления", — отметил пресс-секретарь Полтавской областной полиции Юрий Сулаев.
Авто, в котором три дня жила Анна, забрал владелец. Как оказалось, женщине машина не принадлежала. Что их связывало — неизвестно. Мужчина рассказывать не стал.
Никогда ни на что не жаловалась, много работала, была управляющей нескольких продуктовых магазинов в Полтаве. Так говорят об Анне ее подруги. В то, что могла покончить с собой — не верят.
"Это не тот человек, который может наложить на себя руки, утопиться. Почему поехала именно в ту сторону — непонятно. Или пряталась от кого-то, может угрожал кто-то", — предполагает подруга погибшей Марина Сергеева.
Анну похоронили в Вознесенске Николаевской области, где живет ее мама. Несмотря на то, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружили, полиция расследует уголовное производство по статье умышленное убийство.
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