Загадочная смерть предпринимательницы из Полтавы: ночевала в машине на обочине между селами, а потом исчезла

Загадочная смерть предпринимательницы из Полтавы: ночевала в машине на обочине между селами, а потом исчезла

Тело Анны нашли на дне реки Ворскла.

Неделю родные, волонтеры и полиция разыскивали 35-летнюю Анну Соляник — предпринимательницу из Полтавы. Мама надеялась, что женщина просто поехала устраивать личную жизнь. Но тело Анны нашли на дне реки Ворскла. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. Но в самоубийство не верят ни друзья, ни родственники.

Об этом 20 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Анна была в 30 километрах от Полтавы, где жила. Жила в машине между двумя деревнями. Местным объяснила, что сломалась, от помощи отказывалась, говорила, что за ней должны приехать. Заходила в местный магазин за продуктами.

В машине Анна прожила три дня, говорят местные, а затем исчезла.

Машина стояла пустая. Селяне даже на это не обратили внимания.

Но, когда тревогу забила мать Анны, женщину начали разыскивать по Полтавщине. Полиция и волонтеры прочесывали местность там, где ее видели в последний раз — вблизи села Семьяновка — и нашли мертвой в реке Ворскла.

"Признаков насильственной смерти не было. Мы получили заключение, что женщина погибла в результате утопления", — отметил пресс-секретарь Полтавской областной полиции Юрий Сулаев.

Авто, в котором три дня жила Анна, забрал владелец. Как оказалось, женщине машина не принадлежала. Что их связывало — неизвестно. Мужчина рассказывать не стал.

Никогда ни на что не жаловалась, много работала, была управляющей нескольких продуктовых магазинов в Полтаве. Так говорят об Анне ее подруги. В то, что могла покончить с собой — не верят.

"Это не тот человек, который может наложить на себя руки, утопиться. Почему поехала именно в ту сторону — непонятно. Или пряталась от кого-то, может угрожал кто-то", — предполагает подруга погибшей Марина Сергеева.

Анну похоронили в Вознесенске Николаевской области, где живет ее мама. Несмотря на то, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружили, полиция расследует уголовное производство по статье умышленное убийство.

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