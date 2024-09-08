Загадочная смерть проверяющей в монастыре Тернопольской области: что произошло

Стали известны подробности загадочной смерти 42-летней работницы Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, которая на днях пришла с коллегами для проверки Богоявленского монастыря, но так и не смогла ее провести.

В соцсетях этому случаю приписывают долю мистицизма, мол, женщина, представительница госзаповедника, пришедшая проверять монастырь, внезапно скончалась на его территории не случайно. В соцсетях комментаторы говорят, что женщина якобы сказала что-то негативное в адрес монахинь. Но этого не подтверждает полиция, опровергает это и руководитель госзаповедника.

Ситуацию в комментарии для ТСН.ua прокомментировали представитель отдела коммуникаций полиции Тернопольщины Андрей Васылык и директор госзаповедника Василий Ильчишин.

"Имел место факт смерти женщины. Она внезапно умерла в монастыре. По предварительной информации, была естественная смерть. Есть информация, что это произошло во время обследования монастыря", — сообщил ТСН.ua Андрей Васылык.

В свою очередь, руководитель заповедника Василий Ильчишин в комментарии для ТСН.ua говорит, что появилось много фейков об обстоятельствах смерти коллеги.

"Во-первых, это была не проверка Минкульта. Это была наша внутренняя проверка, поскольку этот комплекс сооружений находится на балансе заповедника", — говорит глава заповедника.

По его словам, год назад в этом монастыре закончился договор аренды и сейчас идет судебный процесс.

"Со стороны пользователя есть ряд нарушений земельного, памятнико-охранного, строительного законодательства. Соответственно, мы должны все эти моменты выяснить. Это уже был третий или четвертый раз, когда мы пришли в монастырь. Никаких конфликтных ситуаций не было. Мы цивилизованно приходили еженедельно и сверяли состояние памятников и охранной зоны", – говорит Василий Ильчишин.

О дне смерти сотрудницы он говорит следующее: "В тот день, когда произошла трагедия, наши работники пришли в монастырь. Представители монастыря сказали подождать их адвоката, после чего будем работать. Конфликтов не было, наши работники тихо ждали их адвоката, чтобы проводить визуальное обследование состояния памятки и охранной зоны этих памяток. Когда ждали адвоката – произошла внезапная смерть сотрудницы. Как выяснилось, у нее было больное сердце. Не было такого, чтобы с нашей стороны кто-либо провоцировал, либо же со стороны представителей монастыря".

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